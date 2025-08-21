हैदराबाद की 400 साल पुरानी मस्जिद के बाहर हिंदू संगठन ने काटा बवाल; सालों पुराने मदरसे को बंद कराने पर अड़े


Hyderabad Hindu Groups Protest on Madarsa: हैदराबाद के बालापुर में 400 साल पुरानी मस्जिद में चल रहे मदरसा नूमनिया को बंद कराने के लिए 'भगवा झंडा' संगठन ने प्रदर्शन किया. सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई. MBT नेता अमजदुल्ला खान ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं.

 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 21, 2025, 05:45 PM IST

मस्जिद हुसैनी के सामने प्रदर्शन करते 'भगवा झंडा' ग्रुप के कार्यकर्ता


Hyderabad News Today: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम के बाद अब हिंदूवादी संगठनों ने तेलंगाना में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. यहां दक्षिणपंथी संगठन से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रुप ने कई सौ साल पुरानी शाही मस्जिद के अंदर चल रहे मदरसे को बंद करने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया. इसकी खबर सामने आते ही इलाके में अमन-शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा.

दरअसल, यह पूरा मामला हैदराबाद के बालापुर इलाके का है, जहां बहुसंख्यक समाज के एक हिंदूवादी संगठन 'भगवा झंडा' ने प्रदर्शन किया. आरोप है कि 'भगवा झंडा' गुप के जरिये सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की गई. इस मौके पर दक्षिणपंथी 'भगवा झंडा के कार्यकर्ताओं ने बालापुर के शरीफ नगर में स्थित मदरसा नूमनिया के सामने धरना दिया और इसे बंद करने की मांग की.

400 साल पुराना है मदरसा

यह मदरसा कुतुब शाही काल में बनी करीब 400 साल पुरानी मस्जिद-ए-हुसैनी के अंदर चल रहा है. 'भगवा झंडा' संगठन का आरोप है कि मदरसे में कट्टरपंथी शिक्षा दी जा ही है. दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन के प्रदर्शन और कट्टरपंथी शिक्षा दिए जाने के आरोप पर अलग-अलग समुदाय के लोगों ने नाराजगी जाहिर की. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आरोप निराधार हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. बढ़ते तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. 

'कई सालों से चल रहा है ये मदरसा'

मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के नेता अमजदुल्ला खान ने बताया कि हिंदुत्ववादी समूहों ने बालापुर पुलिस क्षेत्र में सुल्तानपुर के पास इस मस्जिद के परिसर में धरना दिया. ये लोग मदरसा नूमनिया को बंद करने की मांग कर रहे थे. अमजदुल्ला खान ने कहा कि मदरसा पिछले सात सालों से बिना किसी परेशानी के चल रहा है, जहां दिन में पांच बार नमाज भी अदा की जाती है.

अमजदुल्ला खान ने बालापुर पुलिस पर भी सवाल उठाए. उन्होने कहा कि धरने के दौरान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और प्रदर्शनकारियों को मुस्लिम विरोधी नारे लगाने से नहीं रोका. यह धरना करीब दो घंटे तक चला, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही. मदरसे के प्रबंधन ने पत्रकारों को बताया कि यहां पढ़ने वाले सभी छात्र तेलंगाना के हैं और किसी अन्य राज्य के बच्चे यहां रजिस्टर्ड नहीं हैं.

संगारेड्डी में मदरसा पर हो चुका है हमला

सियासत में छपी खबर के मुताबिक, इससे पहले इस साल संगारेड्डी जिले के जिन्नाराम गांव में भी मदरसा अरबिया तालीम-उल-कुरान के खिलाफ साजिश कर तनाव फैलाने की कोशिश की गई. इस दौरान वहां कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने मदरसे पर हमला करने की कोशिश की थी. यह घटना एक दिन बाद हुई थी, जब स्थानीय शिव मंदिर में दो मूर्तियां कथित तौर पर तोड़ दी गई थीं. 

ये भी पढ़ें: धर्मांतरण के आरोपी जब्बार पर मंडराया बेघर होने का खतरा; नगर पालिक ने नोटिस चस्पा कर मांगे दस्तावेज

 

Raihan Shahid

Telangana NEWS, Hyderabad News, muslim news

