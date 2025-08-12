Fatehpur: वोट के साथी हजारों हैं, जब विपत्ति पड़ी तब कोई नहीं; ठगा महसूस कर रहा मुसलमान

Fatehpur Maqbara: नाम-निहाद सेक्युलर पार्टियों पर हमेशा से यह इल्जाम लगते रहे हैं कि ये सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं और मुश्किल वक्त में मुसलमानों के साथ खुलकर खड़ी नहीं होती.



दरअसल, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अबूनगर में मौजूद एक 200 साल पुराने मकबरे में सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी लोगों ने तोड़फोड़ और उत्पात मचाया. इस दौरान पुलिस मौके पर मौजूद तमाशबीन बनी रही. वहीं, फतेहपुर के स्थानीय मुस्लिम समाज में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है. अपने आप को सेक्युलर बताने वाली समाजवादी पार्टी के खिलाफ वहां के समाज ने विरोध व्यक्त किया है.

फतेहपुर के आक्रोशित मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर सामूहिक तौर पर समाजवादी पार्टी का बहिष्कार किया है. उन लोगों ने इलाके के विधायक चंद्रप्रकाश लोधी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मकबरे पर हुए हमले पर कोई बातचीत नहीं की.

स्थानीय मु्स्लिम समुदाय का आरोप है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता जैसे, कानपुर के विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल वक्त में किसी भी समाजवादी नेता की तरफ से मदद नहीं की गई. फतेहपुर के मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करने की मांग इसलिए भी कर रहा है, क्योंकि वहां का मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है.

वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा है कि इस घटना में जितने भी लोग शामिल थे, उनका वीडियो और फोटो के माध्यम से पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

गौरतलब है कि फतेहपुर में जिस मकबरे को लेकर जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है, वह मकबरा नवाब अब्दुल समद का बताया जा रहा है, जो कि 200 सालों से वहीं पर मौजूद है. दूसरी ओर हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि यह मकबरा ठाकुरजी के मंदिर तोड़ कर बनाई गई है. फिलहाल इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.