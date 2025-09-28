यूपी में 'I Love Muhammad' पर बवाल, बैनर-पोस्टर खोजते दिखाई पड़े हिंदू संगठन!

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर को बारावफात से शुरू हुआ 'I Love Muhammad' विवाद अब पूरे देश में फैल गया है. इसको लेकर कई जिलों में प्रदर्शन कर हो रहा हैं. शुक्रवार (26 मई) को बरेली में आला हजरत मस्जिद के पास हुए प्रदर्शन और फिर प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया लाठीचार्ज की वजह से मामला तूल पकड़ने लगा है. कई जगहों पर हिंदूवादी संगठन 'I Love Muhammad' के काउंटर में 'आई लव योगी, आई लव महादेव, आई लव बुलडोजर' समेत दूसरे स्लोगनों से काउंटर रहे हैं.

शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों ने काटा बवाल

पुलिस लगातार 'I Love Muhammad' बैनर को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को पर कार्रवाई कर रही है. वहीं, आज इतवार (28 सितंबर शाहजहांपुर में मस्जिद के बाहर 'I Love Muhammad' का पोस्टर देखकर हिंदू संगठन भड़क गए और जमकर हंगामा किया. हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद पुलिस ने मस्जिद के बाहर लगे पोस्टर्स को हटवा दिया है.

दरअसल, थाना खुटार के चूड़ी वाली गली में मस्जिद के बाहर 'I Love Muhammad' के पोस्टर लगा हुआ था. इसकी जानकारी जब हिंदूवादी संगठनों को पता चली तो वह भड़क गए और फौरन मौके पर पहुंच कर हंगामा करने लगे. यूपी हिंदू युवा नाम के संगठन के अध्यक्ष अमरीश मिश्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने यह पोस्टर्स हटवा दिया.

कुशीनगर में 'I Love Muhamma' के हटाए पोस्टर्स

कमोबेश इसी तरह का नजारा कुशीनगर में भी देखने को मिला. कुशीनगर के गुरवालिया बाजार और खड्डा क्षेत्र में 'I Love Muhammad' के पोस्टर बैनर को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल काट. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हालांकि, बाद में पुलिस ने पोस्टर और बैनरों को हटवा दिया.

खड्डा थाना क्षेत्र के कोहरगड्डी में पोस्टर-बैनर लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कुछ नौजवान पोस्टर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. कुशीनगर पुलिस ने सभी समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और पूरे मामले की गहन जांच करने में जुटी है. हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि पोस्टर लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जानी है.

आबूनगर में मकबरे के रास्ते में लगे पोस्टर्स

फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर इलाके में लगे 'I Love Mohammad' के पोस्टर्स को पुलिस ने हटवा दिया. बताया जा रहा है कि कि जिस मकबरे को मंदिर बताते हुए हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया था, उसी मकबरे के रास्ते में कई घरों के बाहर छोटे-बड़े पोस्टर लगाए थे. शांति व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए प्रशासन ने सभी पोस्टर्स हटवा दिया. शासन प्रशासन में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे जिले में चौकसी बढ़ा दी है.

पोस्टर लगाने पर मुस्लिम शख्स गिरफ्तार!

इसी तरह जौनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र के शेख मुफ्ती मोहल्ले में दीवारों पर 'I Love Muhammad' के पोस्टर बैनर देखकर अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए. दक्षिणपंथी संगठनों के डर से पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंच कर पोस्टर्स को हटवा दिया और मौके पर बड़ी संख्या पुलिस फोर्स तैनात कर दिया. मिली जानकारी के मुताबिक, कलीन नाम के शख्स की दीवार पर 'I Love Muhammad' का पोस्टर लगा हुआ था, जिसे पुलिस ने हटवा दिया और फिर कलीम को हिरासत में ले लिया.

हालांकि, कलीम के परिजनों का कहना है कि पोस्टर लगाने में उनके परिवार की कोई भूमिका नहीं है. कलीम की बीवी और मां ने रोते हुए बताया कि मोहल्ले के ही दो लड़कों ने पोस्टर लगाया था. कलीम के भाई अलीम ने भी दावा किया कि दीवार पर लगे पोस्टर के साथ ही दोनों लड़कों की तस्वीरें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर उनकी पहचान की जा सकती है. इसके बावजूद पुलिस उनके निर्दोष भाई को पकड़ ले गई.

पुलिस के कहने पर झांसी में मुसलमानों ने हटाए पोस्टर

झांसी में पुलिस मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की निगरानी कर रही है. झांसी शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 'I Love Muhammad' के पोस्टर और बैनर की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत कर शांतिपूर्वक पोस्टर हटवा दिए. यहां पर कई अलग-अलग जगहों पर पोस्टर की वीडियो सामने आई है. पुलिस ने दावा किया है कि फिलहाल झांसी में कहीं कोई पोस्टर नहीं लगा है. इससे पहले में पोस्टर लगे थे, जिन्हें खुद लोगों ने हटा लिए हैं.

इस मामले में एसपी सिटी प्रीति सिंह ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि झांसी जिले में तीन से चार दिन पहले पोस्टर लगे होने की जानकारी मिली थी. जिले के सामाजिक सौहार्द और सद्भाव को ध्यान में रखते हुए लोगों ने खुद उन पोस्टरों को उतार लिया है. एसपी सिटी प्रीति सिंह के मुताबिक, अब जिले में कहीं भी कोई पोस्टर नहीं लगा है और शांति व्यवस्था कायम है.

गाजियाबाद में पोस्टर खोजते दिखे बजरंग दल के नेता

गाजियाबाद में भी किदवईनगर और आदर्श कॉलोनी में 'I Love Muhammad' के पोस्टर पुलिस और हिंदूवादी संगठन ढूंढते हुए दिखाई पड़े. बताया जा रहा है कि यहां पर जगह-जगह पोस्टर-बैनर दिखाई पड़ा. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस माहौल बिगाड़ने की साजिश करार देते हुए जमकर हंगामा किया. बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बाकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने दबाव में पोस्टर हटवा दिए और आगे की जांच में जुट गई.

पुलिस ने बरेली में किया होटल सील

बरेली में इतवार को भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है. शुक्रवार को 'I Love Muhammad' के समर्थन में निकली जुलूस के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था. पुलिस ने झड़प का आरोप लगाते हुए मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इतवार को बरेली पुलिस ने दो होटल और एक फॉर्म हाउस को सील कर दिया. आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद कथित दंगाई इन्हीं होटलों में आकर छिपे थे. यह तीनों होटल आरिफ नाम के शख्स के हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

यूपी सीएम ने 'I Love Muhammad' पोस्टर पर क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए बगैर नाम लिए अल्पसंख्यक समुदाय को चेतावनी दी. सीएम योगी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "जिसने भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की या फिर राहगीर पर हमला करने, बेटी इज्जत सेंध लगाने, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की कोशिश करेगा. या फिर त्योहारो और पर्व में उपद्रव करने की कोशिश करेगा. उसे बिन मांगे ही जहन्नुम का टिकट काट कर दिला देंगे."

सीएम योगी आदित्यानाथ ने अपने संबोधन में आगे कहा, "देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. हमारी संवेदना उन सभी लोगों के साथ है, जो भारत को भारत माता के रुप में सम्मान देता है. भारत के महापुरुष, परंपरा और संस्कृति का सम्मान करता है." इशारों में ही मुस्लिम समुदाय के लोगों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है. सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की चीज नहीं है. आस्था अंतकरण का विषय हैं."

योगी आदित्यानाथ ने कहा, "छोटे-छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में 'I Love Muhammad' का पोस्टर देकर समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं."