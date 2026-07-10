Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /आमिर-गौरी की शादी से बौखलाए हिंदूवादी संगठन, बिहार में पुतला फूंककर लगाए लव जिहाद के इल्जाम

आमिर-गौरी की शादी से बौखलाए हिंदूवादी संगठन, बिहार में पुतला फूंककर लगाए 'लव जिहाद' के इल्जाम

Aamir Khan Wedding Controversy: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के बाद हिंदूवादी संगठन भड़क गए. इसी कड़ी में बिहार के फारबिसगंज में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका और 'लव जिहाद' के इल्जाम लगाए. संगठन के नेताओं ने एक्टर पर कई संगीन इल्जाम लगाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 10, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:48 PM IST
आमिर-गौरी की शादी से बौखलाए हिंदूवादी संगठन, बिहार में पुतला फूंककर लगाए 'लव जिहाद' के इल्जाम
Image Credit: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी का हिंदूवादी संगठनों का विरोध Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आमिर-गौरी की शादी से बौखलाए हिंदू संगठन, पुतला जलाकर लगाए 'लव जिहाद' का इल्जाम
Bihar News14 min ago
2
mp news2 hrs ago
3
iran news3 hrs ago
4
Pakistan News12:24 PM IST
5
madhya pradesh news11:20 AM IST