आमिर-गौरी की शादी से बौखलाए हिंदूवादी संगठन, बिहार में पुतला फूंककर लगाए 'लव जिहाद' के इल्जाम

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Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Row: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी कर ली. इस शादी में परिवार के अलावा दोस्त और करीबी रिश्तेदार मौजूद रहे है. हालांकि, अपनी तीसरी शादी को लेकर आमिर खान विवादों में घिर गए हैं. हिंदूवादी संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए संगीन इल्जाम लगाए.
बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज इलाके में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका. यह विरोध प्रदर्शन आमिर खान की गौरी स्प्रैट से शादी की खबरों के कुछ दिन बाद किया गया. प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कई नारे लगाए और आखिर खान पर हिंदू लड़कियों से शादी कर लव जिहाद का इल्जामल लगाया.
हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के आमिर खान के खिलाफ लगाए विवादित नारे
मिली जानकारी के मुताबिक, 7 जुलाई को हुए इस प्रदर्शन में बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा शॉल पहने नजर आए. उन्होंने आमिर खान का पुतला जलाते हुए "आमिर खान मुर्दाबाद" और "आमिर खान जिहादी भारत छोड़ो" जैसे नारे लगाए.
प्रदर्शन के बाद बजरंग दल नेता मनोज सोनी ने एक वीडियो बयान जारी किया. उन्होंने आमिर खान पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वह लगातार हिंदू महिलाओं से शादी कर रहे हैं और इससे हिंदू समाज का अपमान हो रहा है. सोनी ने कहा, "वह लगातार हिंदू बहन-बेटियों से शादी कर रहे हैं और हिंदू समाज को चुनौती दे रहे हैं. आखिर कानून, कानूनी निजाम और अदालतें कहां हैं?"
मनोज सोनी ने यह भी दावा किया कि आमिर खान एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, जिसका मकसद हिंदुओं को कमजोर करना है. उन्होंने कहा कि बार-बार हिंदू औरतों से शादी करने से हिंदू समाज में विवाद पैदा हो रहा है. सोनी ने धमकी दी कि अगर आमिर खान ने ऐसी हरकतें बंद नहीं कीं तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा.
हिंदूवादी संगठन के नेता ने आमिर खान के बच्चों के नामों का जिक्र करते हुए भी सवाल उठाए. सोनी ने कहा, "शादी हिंदू लड़की से करते हैं और बच्चों के नाम तैमूर, अफरोज, सलमान रखते हैं. यह कैसा नियम है? आखिर उन्हें मुस्लिम समाज की बहू-बेटियों से प्यार क्यों नहीं होता, हिंदू बेटियों से ही क्यों होता है?"
"आमिर खान को हिंदू औरतों से ही क्यों होता है प्यार"
सोनी ने एक्टर पर देश की एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का भी इल्जाम लगाया. उनका कहना था कि आमिर खान ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर कोई कानून लागू नहीं होता. उन्होंने हुकूमत से एक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
प्रदर्शन में शामिल एक महिला नेता ने भी आमिर खान को निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर आमिर खान सच्चे मुसलमान होते तो मुस्लिम औरतों से शादी करते. उन्होंने कहा, "आप एक्टर हैं, आपका स्टारडम है और आपका चेहरा अच्छा है, तो आपको हिंदू औरतें ही क्यों मिलती हैं?"
आमिर खान की बीवी गौरी स्प्रैट का मजहब क्या है?
गौरतलब है कि आमिर खान की इससे पहले दो शादियां हो चुकी हैं. उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जबकि दूसरी शादी फिल्मसाज किरण राव से हुई थी. गौरी स्प्रैट एंग्लो-इंडियन परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके वालिद तमिल-ब्रिटिश मूल के थे, जबकि उनकी मां पंजाबी-आयरिश फैमिली से थीं. उनके दादा ब्रिटिश नागरिक थे, जिन्होंने भारत के आजादी के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था. वैसे गौरी ईसाई मजहब को मानती हैं.