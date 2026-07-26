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'सावन में मुस्लिम पुलिसकर्मी नहीं चाहिए', CM योगी से हिंदुत्व नेता सत्यम पंडित की बड़ी मांग

Satyam Pandit Viral Video: हिंदुत्व नेता सत्यम पंडित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी मुस्लिम पुलिसकर्मी या अधिकारी की ड्यूटी न लगाई जाए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 26, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:32 AM IST
'सावन में मुस्लिम पुलिसकर्मी नहीं चाहिए', CM योगी से हिंदुत्व नेता सत्यम पंडित की बड़ी मांग

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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