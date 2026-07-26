'सावन में मुस्लिम पुलिसकर्मी नहीं चाहिए', CM योगी से हिंदुत्व नेता सत्यम पंडित की बड़ी मांग

Ghaziabad News: देश में मुसलमानों के प्रति नफरत रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं. वे मुसलमानों और उनसे जुड़ी हर चीज को नफरत की नजर से देखते हैं. ऐसे ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का हिंदुत्व नेता सत्यम पंडित है जो लगातार मुसलमानों को निशाना बनाता है, वह अक्सर मुस्लिम दुकानदारों से उलझता है और उन्हें परेशान करता है. लेकिन इन हरकतों की वजह से पहले भी जेल भेजा जा चुका है, लेकिन उसके खिलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनका हौसला और बढ़ गया है. इस बीच सत्यम पंडित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा और सुना जा सकता है कि मुसलमान के खिलाफ जहर उगल रहा है.