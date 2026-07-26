'सावन में मुस्लिम पुलिसकर्मी नहीं चाहिए', CM योगी से हिंदुत्व नेता सत्यम पंडित की बड़ी मांग

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Ghaziabad News: देश में मुसलमानों के प्रति नफरत रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं. वे मुसलमानों और उनसे जुड़ी हर चीज को नफरत की नजर से देखते हैं. ऐसे ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का हिंदुत्व नेता सत्यम पंडित है जो लगातार मुसलमानों को निशाना बनाता है, वह अक्सर मुस्लिम दुकानदारों से उलझता है और उन्हें परेशान करता है. लेकिन इन हरकतों की वजह से पहले भी जेल भेजा जा चुका है, लेकिन उसके खिलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनका हौसला और बढ़ गया है. इस बीच सत्यम पंडित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा और सुना जा सकता है कि मुसलमान के खिलाफ जहर उगल रहा है.
दरअसल, सत्यम पंडित कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी मुस्लिम पुलिसकर्मी को ड्यूटी पर तैनात नहीं चाहता है. उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वे कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी मुस्लिम अधिकारी की ड्यूटी न लगाने का आदेश जारी करें. हिंदूवादी नेता ने एक वीडियो जारी कर कहा, हम सभी हिंदू भाईयों को बता देना चाहता हूं कि हमारा सबसे पाक महीना सावन का महीना शुरू हो चुका है. इस सावन के महीने में हमारी कावंड़ यात्रा चलती है.
मुस्लिम अधिकारियों को लेकर क्या कहा?
उन्होंने आगे कहा कि वे CM योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी मुस्लिम अधिकारी की ड्यूटी न लगाई जाए, क्योंकि 'सावन' उनके लिए बहुत पवित्र महीना है. उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह हज यात्रा के दौरान किसी हिंदू की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, उसी तरह इस दौरान भी किसी मुस्लिम को ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए. हिंदुत्व नेता ने गाजियाबाद में तैनात एक मुस्लिम अधिकारी को हटाने की भी मांग की और कहा कि वे नहीं चाहते कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान कोई मुस्लिम अधिकारी काम करे.
जंतर मंतर पर जा रहे छात्रों से की मारपीट
इस बीच सोशल मीडिया पर सत्यम पंडित के एक और भी वीडियो वायरल हो रहे हैं. वीडियो में वह जंतर-मंतर जा रहे छात्रों के साथ मारपीट और बदसलूकी करते हुए दिख रहा है. गाजियाबाद के रहने वाले सत्यम पंडित, दो छात्रों के साथ कथित मारपीट वाले वीडियो के वायरल होने के बाद विवादों में घिर गया है. फुटेज में वह उन्हें थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है. बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद यह वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया था. पंडित पहले भी दूसरे विवादों के चलते जेल जा चुका है. वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस घटना की निंदा की है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.