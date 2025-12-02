Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

करणी सेना ने दी योगी सरकार को चुनौती, महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर दी धमकी

Maulana Mahmood Madani Jihad Controversy: जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है. इसी कड़ी में करणी सेना ने अलीगढ़ में मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:11 AM IST

करणी सेना ने दी योगी सरकार को चुनौती, महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर दी धमकी

Maulana Mahmood Madani Jihad Controversy: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने एक जोरदार भाषण दिया और सरकार द्वारा कानून और नीति का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के विरोध करने का आरोप लगाय. उन्होंने मुल्क में मुसलमानों की पहचान और उनकी धार्मिक, सामाजिक आजादी पर हमला, मुस्लिम समाज की सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार, मीडिया, कोर्ट और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि देश में जब-जब जुल्म बढ़ेगा तब-तब जिहाद होगा. इसी एक लाइन को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. 

मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नीरज शहरयार पार्क स्थित प्रदर्शनी मैदान में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की. साथ ही करणी सेना ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे के भीतर मौलाना महमूद मदनी पर कार्रवाई नहीं हुई तो करणी सेना सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा. 

करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत की. ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि मौलाना महमूद मदनी का बयान लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद को बढ़ावा देने वाला है. साथ ही वंदे मातरम कहने वाले देशभक्त मुसलमान को मुर्दा कहकर बहकाने का प्रयास किया गया है. बता दें कि मौलाना ने जिहाद वाले बयान में कहा था कि अगर कोई जबरन वंदे मातरम कहने को बोले और हम बोलने लगे, तो यह मुर्दा कौम की निशानी है. हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर साफ कहा कि कोई अपनी मर्जी से कहना चाहे तो कहे, लेकिन इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता. 

करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मौलाना महमूद मदनी द्वारा ऐसे भाषण देकर राष्ट्र और सनातन के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है. मौलाना जिहाद के नाम पर भड़का कर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मौलाना के इसी बयान के विरोध में आज प्रदर्शन किया गया है. गौरतलब है कि मौलाना महमूद मदनी ने भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात नहीं कही थी, उन्होंने जुल्म और अन्य के खिलाफ जिहाद की बात कही थी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कहा था कि भारत में जिहाद की बात करना जायज नहीं है. इस पर बात होनी ही नहीं चाहिए.

