बादशाह खान की जयंती पर इस इतिहासकार ने गृह मंत्री को नाम से 'शाह' हटाने की दी सलाह, जानें वजह?

New Delhi News: नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन में "आइडिया ऑफ इंडिया" की अवधारणा पर लोकतंत्र, संविधान और समावेशी मूल्यों को लेकर गहन चर्चा हुई. सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी (SGMS) के तत्वावधान में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर (IICC) में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. इस मौके पर समकालीन भारत के सामने खड़े सामाजिक-राजनीतिक सवालों पर अपने विचार रखे.

यह सम्मेलन महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान (बादशाह खान) की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था. कार्यक्रम का मकसद भारत की लोकतांत्रिक, संवैधानिक और समावेशी मूल्यों पर आधारित "आइडिया ऑफ इंडिया" की अवधारणा पर गंभीर विमर्श को आगे बढ़ाना बताया गया.

सम्मेलन में प्रो. राम पुनियानी, वैज्ञानिक गौहर रजा, लेखक अशोक कुमार पांडेय, इतिहासकार डॉ. रुचिका शर्मा, प्रो. अखलाक अहमद, जॉन दयाल, एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जेड के फैजान प्रमुख वक्ताओं के रूप में शामिल रहे. वक्ताओं ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और आपसी भाईचारे जैसे मूल्यों पर संवाद को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया. आयोजकों ने कहा कि यह सम्मेलन वर्तमान समय में इन मूल्यों पर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल है.

Add Zee News as a Preferred Source

बादशाह खान के विचारों और उनके अहिंसक संघर्ष से प्रेरणा लेते हुए कार्यक्रम भारत की साझा विरासत और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहा. SGMS के मुखिया और NCP के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन ने कहा कि सरहदी गांधी भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल थे जिन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता की बात की और पाकिस्तान के गठन का खुलकर विरोध किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद भी खान अब्दुल गफ्फार खान उसके मुखर विरोधी रहे. उनकी सोच थी कि पठान हर हाल में भारत के साथ रहें और पाकिस्तानियों के बारे में उनके विचार अच्छे नहीं थे.

डॉ. राम पुनियानी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि अगर नाम बदलने की बात होती है तो सबसे पहले अमित शाह को अपने नाम के पीछे से 'शाह' शब्द हटाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द ईरान से आया है. वहीं वैज्ञानिक गौहर रजा ने कहा कि सभी धर्मों को अपने-अपने धर्म के कट्टरपंथियों का विरोध करना होगा, तभी समाज से नफरत खत्म हो सकेगी. उन्होंने कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग असली भारत थे.

इतिहासकार डॉ. रुचिका शर्मा ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दादा दादी से खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में सुना, जिसके बाद उन्होंने उनके जीवन और विचारों को जाना और पाया कि उन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया था. प्रो. अखलाक अहमद ने कहा कि भारत की आजादी के बाद भी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान की जेल में बंद रहे. वक्ताओं ने यह भी कहा कि भारत की संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमने आज गांधी को भुला दिया है, जैसे गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को भुला दिया गया.

यह भी पढ़ें: KGMU Mazar Controversy: मजार प्रबंधक ने नोटिस का दिया जवाब, बुलडोजर एक्शन की दी गई थी चेतावनी