Ramzan 2026: साल 2026 में इस तारीख से शुरू हो रहा रमजान; सिर्फ इतने दिन रह गए हैं बाकी

Holy Month Ramjan 2026: इस्लाम में रमजान के महीने की बहुत अहमियत है. हर साल पूरे रमजान का रोज़ा रखने के बाद मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज अदा करते हैं. लेकिन रमजान महीने के हिसाब से नहीं बल्कि चांद देख कर शुरू होता है. हर साल रमजान की शुरुआत पिछले साल से 10-12 दिन पहले हो जाती है. साल 2026 में रमजान की शुरुआत 20 मार्च से होने की संभावना है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:30 PM IST

Holy Month Ramjan 2026: इस्लाम में रमजान के महीने को सबसे पाक और बर्कत वाला महीना माना जाता है. रमजान के नाम से ही मुस्लिम समुदाय के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है. इस महीने की बेपनाह खूबियों के बारे में उलेमा बताते रहते हैं. इस महीने में मुस्लिम समाज को खास तौर पर सब्र, दान, माफी और मोहब्बत को फैलाने का पैगाम दिया गया है. 

पूरे दुनिया के मुसलमान साल भर रमजान का इंतजार करते हैं और रमजान का महीना आते ही लोग ईद की तैयारियों में लग जाते हैं. मुस्लिम समाज के लोग रमजान में पूरे एक महीना रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं. इबादत के साथ ही किसी भी तरह के गुनाह करने दूसरों का दिल दुखाने से सख्ती से परहेज करते हैं. 

रमजान हर साल एक ही तारीख में नहीं आता, बल्कि रमजान की शुरूआत चांद के हिसाब से होती है. दरअसल, इस्लामिक कैलेंडर लूनर साइकिल पर आधारित है. इस लिए हर साल रमजान का महीना 10 से 12 दिन पहले ही आ जाता है. इसी तरह लगभग 33 सालों में रमजान हर मौसम का एक चक्कर लगा लेता है. साल 2026 में रमजान महीने की शुरुआत 20 मार्च को हो सकती है. कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 2026 में रमजान 17 फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है.

इस्लाम में रमजान और रोजे का महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक स्तंभ रोजे को बताया गया है. इस्लाम के पांच स्तंभ तौहीद (एक अल्लाह पर यकीन) नमाज, रोजा, हज और जकात हैं. 

इस महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं, जिससे उनको भूख और प्यास की शिद्दत का अंदाजा होता है. इससे लोगों का दिल बीमार, गरीब और लाचार के प्रति नर्म होता है, जिससे लोगों के जीवन में मानवीय संवेदना बढ़ती है. पूरे एक महीने रोजा रखने के बाद मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Holy Month Ramadanminority newsToday News

