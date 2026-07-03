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आमेर महल के होमगार्ड फैजल खान ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, पर्यटक को लौटाया ₹1.06 लाख से भरा बैग

Rajasthan News: आमेर महल में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड फैजल खान ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए ओडिशा के पर्यटक का ₹1.06 लाख नकद और कीमती सामान से भरा खोया हुआ बैग सुरक्षित लौटाया. बैग वापस मिलने पर पर्यटक ने खुशी जताई और राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था व सुरक्षाकर्मियों की सराहना की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 03, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:26 PM IST
आमेर महल के होमगार्ड फैजल खान ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, पर्यटक को लौटाया ₹1.06 लाख से भरा बैग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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