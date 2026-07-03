/आमेर महल के होमगार्ड फैजल खान ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, पर्यटक को लौटाया ₹1.06 लाख से भरा बैग

Rajasthan News: राजस्थान में स्थित टूरिस्ट प्लेस आमेर महल से ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाली एक घटना हुई है, जिसने सभी का दिल जीत लिया है. आमेर महल के होमगार्ड फैजल खान ने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की अनोखी मिसाल पेश की है. आमेर महल में ओडिशा से आए पर्यटक नित्यानंद साहू का बैग महल में भ्रमण के दौरान छूट गया था, जिसमें ₹106000 (एक लाख छः हजार रुपए), अन्य कीमती सामान और अहम कागजात रखें थे. आमेर महल मे ड्यूटी पॉइंट पर तैनात फैज़ल खान (बेल्ट नं 1041) को यह नोटों और कीमती सामानों से भरा बैग शीश महल के पास पड़ा दिखाई दिया.