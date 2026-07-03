/आमेर महल के होमगार्ड फैजल खान ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, पर्यटक को लौटाया ₹1.06 लाख से भरा बैग

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Rajasthan News: राजस्थान में स्थित टूरिस्ट प्लेस आमेर महल से ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाली एक घटना हुई है, जिसने सभी का दिल जीत लिया है. आमेर महल के होमगार्ड फैजल खान ने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की अनोखी मिसाल पेश की है. आमेर महल में ओडिशा से आए पर्यटक नित्यानंद साहू का बैग महल में भ्रमण के दौरान छूट गया था, जिसमें ₹106000 (एक लाख छः हजार रुपए), अन्य कीमती सामान और अहम कागजात रखें थे. आमेर महल मे ड्यूटी पॉइंट पर तैनात फैज़ल खान (बेल्ट नं 1041) को यह नोटों और कीमती सामानों से भरा बैग शीश महल के पास पड़ा दिखाई दिया.
होमगार्ड फैज़ल खान ने तुरंत ईमानदारी दिखाते हुए पर्यटक को ढूंढकर, बैग में रखा पूरा कैश और कीमती सामान पर्यटक को सुरक्षित लौटाया. पर्यटक, जो कि बैग मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, जैसे ही उनको जानकारी दी गई कि उनका बैग और उसमें रखा सामान सुरक्षित है तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर छा गई. इसके बाद पर्यटक ने एक वीडियो बनाकर शुक्रिया अदा किया. लोग तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि होमगार्ड फैज़ल खान ने 'अतिथि देवो भव:' को साबित किया है.
होमगार्ड फैज़ल खान की जमकर हो रही तारीफ
पर्यटक नित्यानंद साहू ने बताया कि पर्यटन स्थल आमेर महल में हजारों पर्यटकों के बीच में नोटों से भरा बैग छूट जाने के बाद वापस मिलना यह पर्यटकों की सुरक्षा और सम्मान को दिखाता है. उन्होंने राजस्थान को सुरक्षित राज्य बताया और कहा कि हमारा यही कहना है कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करना हर पर्यटक के लिए सुरक्षित है, राजस्थान की सरकार और सरकार के सुरक्षाकर्मी की ईमानदारी को सैल्यूट करता हूँ.
गौरतलब है कि इस्लाम में ईमानदारी, सच्चाई और अमानतदारी को बेहद अहम दर्जा दिया गया है. इस्लाम ने तालीम दी है कि इंसान हर हाल में सिद्क़ (सच्चाई) और दियानतदारी का दामन थामे रखे. किसी की अमानत में ख़यानत करना बड़ा गुनाह माना गया है, जबकि अमानत को उसके हकदार तक सही-सलामत पहुंचाना नेकियों में शामिल है.