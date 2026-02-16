चार बार SIR सुनवाई के नोटिस से दहशत, हार्ट अटैक से हुगली के शेख अनवार की मौत

West Bengal SIR Controversy: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच एक और शख्स की जान निगल गई. बीते दिनों दार्जिलिंग में सुनील छेत्री नाम के अज्ञात शख्स के आरोप चुनाव आयोग ने 30 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों के खिलाफ नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया था. SIR प्रक्रिया की आड़ में खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार नोटिस व सुनवाई की प्रक्रिया से उन्हें मानसिक दबाव में डाला जा रहा है.

इसी बीच पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के डंकुनी इलाके में झाल मुड़ी बेचने वाले 60 साल के शेख अनवार की मौत से हड़कंप मच गया. शेख अनवार की मौत के लिए उनके परिवार और स्थानीय लोगों ने SIR प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया है. परिजनों और पड़ोसियों के मुताबिक, शेख अनवार रोज की तरह दुकान बढ़ाकर इलाके में लोगों से बातचीत करते रहे. वे अपनी पहचान वाली चाय की दुकान पर गए, वहां चाय पी और अपने पोतों के लिए चिप्स के पैकेट खरीदकर घर लौटे थे. लेकिन सोमवार (16 फरवरी) सुबह उनकी मौत की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

शेख अनवार का घर हुगली की डंकुनी म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 20 में है. परिवार और स्थानीय लोगों का दावा है कि वोटर लिस्ट के लिए SIR प्रक्रिया के दौरान उन्हें चार बार सुनवाई केंद्र पर बुलाया गया था. आर्थिक रूप से कमजोर हालात में गुजर-बसर करने वाले अनवार इस मामले को लेकर काफी परेशान रहते थे. बताया गया कि उन्होंने मांगे गए सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हो रही है?

अखबारे मशरिक ने अनवार की झाल मुड़ी की दुकान के पास चाय की दुकान चलाने वाले शेख शम्सुद्दीन के हवाले से बताया कि "दुकान बंद करके वह मेरे पास आए थे. चाय पी, बातचीत की और पोतों के लिए चिप्स के पैकेट खरीदे. मैंने उनसे पूछा कि क्या फिर SIR की सुनवाई में गए थे और सब दस्तावेज जमा कर दिया? इस पर उन्होंने कहा हां कहा. किसी एक शख्स को चार बार सुनवाई के लिए बुलाया जाए तो उसे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? इसी तनाव में वह आदमी चल बसा. सुबह उठकर पता चला कि वह नहीं रहे."

शेख सैफुद्दीन ने बताया, "शाम करीब 7 बजे मैंने उनसे झाल मुड़ी खरीदी थी. थोड़ी देर बाद देखा कि वह चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे. सुबह सुना कि वह शख्स अब नहीं रहा. वह यहीं के रहने वाले थे. SIR के डर ने ही उनकी जान ले ली है." परिजनों के मुताबिक, चार बार सुनवाई के लिए बुलाए जाने के बाद शेख अनवार मानसिक रूप से दबाव में हो थे, और उन्हें अपनी नागरिकता खोने का डर सता रहा था. मृतक के परिजनों के मुताबिक, कुछ दिन पहले ही अनवार को चौथा नोटिस भेजा गया था, जिसमें इलाके के पांच लोगों के हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज जमा करने को कहा गया था. हालांकि इससे पहले ही उनकी मौत हो गई. आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है.

