UN की आड़ में US-इजराइल की खौफनाक साजिश; हूतियों ने दबोचे 11 'खुफिया प्यादे'

Yemen News Today: मिडिल ईस्ट में इजराइल की क्रूर कार्रवाई से लगातार तनाव बढ़ रहा है. बीते दो सालों से वह लगातार ग़ज़ा के बेगुनाह मासूमों का कत्लेआम कर रहा है, जबकि मई माह में उसने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया था. वहीं, अब लेबनान के बाद हूतियों की आड़ में यमन पर हमले कर रहा है.

इजराइल के मंसूबों को कामयाब बनाने में उसके जासूसों का बड़ा हाथ है. यहूदी फौज के पर कतरने के लिए यमन में हूती विद्रोहियों ने बड़ी कार्रवाईकी है. हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के 11 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन पर अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है.

इंटरनेशनल मीडिया में छपी रिपोर्ट मुताबिक, यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब हाल ही में इजराइल ने यमन में हवाई हमला किया था. इस हमले में हूतियों से जुड़े प्रधानमंत्री अहमद गालिब और उनकी कैबिनेट के करीब आधे सदस्य मारे गए थे. इजराइली हमले के बाद हूतियों ने कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के ये कर्मचारी भी शामिल हैं.

हूती अधिकारियों का कहना है कि जिन 11 कर्मचारियों को पकड़ा गया है, वे अमेरिका और इजराइल के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल थे. उनका आरोप है कि इन कर्मचारियों की मदद से ही इजराइल ने हालिया हमला किया, जिसमें प्रधानमंत्री अहमद गालिब के अलावा उनके तीन करीबी सहयोगियों की भी मौत हुई.

गौरतलब है कि अहमद गालिब को हूतियों ने पिछले साल 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था. वे हूती गुट 'अंसारउल्लाह' की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य भी थे. रिपोर्ट के मुताबिक, यमन की राजधानी सना के दक्षिणी इलाके 'खदा' में ग़ालिब के घर पर इजराइली वायुसेना ने बमबारी की थी.

इस हमले के बाद हूती फौज ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी. उन्होंने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को हिरासत में लिया बल्कि कई अन्य स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है. इस घटनाक्रम के चलते यमन में संयुक्त राष्ट्र के कामकाज ठप पड़ गया है. हालांकि, हूतियों फौज ने कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूएन के सदस्यों को लेकर कई बड़ा खुलासा करने का दावा किया है.

संयुक्त राष्ट्र की ओर से अभी तक हूती फौज की इस कार्रवाई को लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. यूएन सदस्यों से जासूसी करवाने को लेकर अमेरिका और इजराइल की किरकिरी हो रही है. एक्सपर्ट की मानें तो गृहयुद्ध की मार झेल रहे यमन में हालात और भयावह हो सकते हैं. इसकी वजह यह है कि गृह युद्ध की वजह से यमन में खाने पीने की किल्लत है और मानवीय मदद की बड़े पैमाने पर जरुरत है.

