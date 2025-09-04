Houthis ने फिर दागे बैलिस्टिक मिसाइल; एयरपोर्ट करना पड़ा बंद

Houthis Attack Israel: हूती विद्रोहियों ने आज फिर इजराइल पर हमला किया है. यह हमला फिलिस्तीन-2 क्लस्टर मिसाइल और ज़ुल्फिकार मिसाइल से किया गया है.जिसकी वजह से एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा है.
Trending Photos
Houthis Attack Israel: इज़राइली सेना ने गुरुवार को जानकारी दी कि यमन के हूतियों ने मिसाइल हमला किया है. अल जज़ीरा के मुताबिक, इस्राइली सेना ने बयान जारी कर कहा कि उसने यमन से दागी गई मिसाइल को पहचान कर रोक दिया. सेना के अनुसार, मिसाइल कब्ज़े वाले इलाक़ों से बाहर गिरी. हूति विद्रोहियों ने इस बारे में अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है.
इससे एक दिन पहले, बुधवार को हूति विद्रोहियों ने इजराइली ठिकानों पर मिसाइल ऑपरेशन किया था. यमनी सेना के प्रवक्ता यह्या सारी ने बताया कि इस हमले में पैलेस्टाइन-2 क्लस्टर मिसाइल और ज़ुल्फिकार मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें तेल अवीव के अहम ठिकानों पर दागा गया था.
सारी ने दावा किया कि हमले के बाद लाखों बस्तिवासियों को शरणस्थलों में जाना पड़ा और बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई यातायात रुक गया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गाज़ा के फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और इस्राइल की आक्रामकता के जवाब में की गई है. सारी ने चेतावनी दी है कि ज़ायोनी शासन को कभी सुरक्षा और शांति नहीं मिलेगी. आने वाले फेज में यमनी हमले और तेज़ होंगे.
गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इजराइल पर हमला किया गया था. जिसके बाद से ही हूती लगातार एक्टिव हैं और इजराइल को निशाना बना रहे हैं. इजराइल ने गाजा में ज़ुल्म ढहाया हुआ है और हर रोज बेगुनाहों की जान जा रही है. तब से अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. यमन ने खुले तौर पर फ़िलिस्तीन के संघर्ष का समर्थन घोषित किया है. फिलहाल इजराइल गाजा सिटी में दाखिल हो चुका है और वहां हर रोज लोगों की जान ले रहा है. यहां तक की उसने इजराइली बंधकों की जान को भी खतरे में डाल दिया है.