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Muharram 2026: मोहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे इस्लाम के सबसे पाक महीनों में गिना जाता है. इसी महीने से नए इस्लामी साल की शुरुआत होती है. मोहर्रम खास तौर पर कर्बला की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, जब पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दी थी. इसलिए मोहर्रम के पहले दस दिनों को गम और मातम के दिन माना जाता है. मोहर्रम के दौरान दुनिया भर में मुसलमान मजलिस, मातम, नौहा, सबील और जुलूस का आयोजन करते हैं. इन परंपराओं में ताजिया सबसे अहम माना जाता है.
दरअसल, ताजिया इराक के कर्बला में स्थित इमाम हुसैन के मकबरे का प्रतीकात्मक मॉडल होता है. इसे बांस, लकड़ी, कागज और सजावटी सामान से बनाया जाता है. मोहर्रम की पहली तारीख से ताजिया घरों, इमामबाड़ों और अजाखानों में रखा जाता है. इसके बाद 10 मोहर्रम यानी यौम-ए-आशूरा के दिन ताजिया जुलूस निकाला जाता है और उसे तय स्थान पर दफन किया जाता है.
कैसे हुई ताजिया की शुरुआत
ताजिया की शुरुआत को लेकर इतिहासकारों में अलग-अलग राय है. एक लोकप्रिय मान्यता के मुताबिक, 14वीं शताब्दी में मंगोल शासक तैमूर ने इस परंपरा को बढ़ावा दिया था. हालांकि इसके ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं. कई इतिहासकार मानते हैं कि ताजिया परंपरा मुगल काल में ज्यादा लोकप्रिय हुई और धीरे-धीरे पूरे भारत में फैल गई.
पहला ताजिया जुलूस कहां निकला था
इस पर भी इतिहासकारों की राय अलग-अलग है. कुछ लोग इसे तैमूर के शिविर से जोड़ते हैं, जबकि कई इतिहासकारों का मानना है कि यह परंपरा दक्षिण एशिया के किसी हिस्से में शुरू हुई और बाद में मुगल काल में उत्तर भारत के शहरों तक पहुंची. आज लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, पटना और कोलकाता समेत कई शहरों में मोहर्रम के अवसर पर बड़े ताजिया जुलूस निकाले जाते हैं.