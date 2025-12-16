बिहार ही नहीं UP में भी घट गई मुसलमानों की हिस्सेदारी, सिमटकर रह गए सिर्फ इतने मुस्लिम विधायक

UP Muslim MLAs: उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा और प्रभावशाली राज्य माना जाता है. इसकी वजह जनसंख्या नहीं बल्कि इसकी सियासी ताकत भी है. इस राज्य में 403 विधानसभा सीटें, 100 विधान परिषद सीटें, 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सीधा असर राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के समीकरणों पर पड़ता है. अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है.

अगर कोई पार्टी केंद्र में सरकार बनाना चाहती है, तो उसे उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. पिछले एक दशक में बीजेपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. BJP ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन की बदौलत केंद्र में सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी. बिहार में भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगातार घट रही है. बिहार विधानसभा 2025 में सिर्फ 11 ही विधायक विधानसभा पहुंच पाए हैं. लेकिन इस पूरे सियासी माहौल में एक बड़ा सवाल लगातार उठता रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी का असल दायरा क्या है? तो आज हम आपको बताएंगे कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों में कितने मुस्लिम विधायक चुने गए. आइए जानते हैं.

आबादी और प्रतिनिधित्व के बीच अंतर

दरअसल, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 20 फीसद है. यह एक बड़ी संख्या है. चुनावी गणित के हिसाब से मुसलमान लगभग 100 विधानसभा सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई बेल्ट, रुहेलखंड और पूर्वांचल के कुछ हिस्से मुस्लिम वोटर्स का काफी दबदबा है. सियासी एक्सपर्ट के मुताबिक,उत्तर प्रदेश की 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं. इनमें से 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 35 से 50 फीसद के बीच है. इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय को उनकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है. सिर्फ़ आबादी के आधार पर उत्तर प्रदेश में 80 से ज़्यादा मुस्लिम विधायक और 15–16 मुस्लिम लोकसभा सांसद होने चाहिए. लेकिन सच्चाई यह है कि लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या कभी भी दस से ज़्यादा नहीं हुई है. राज्य विधानसभा में चुने गए मुस्लिम विधायकों की सबसे ज़्यादा संख्या 2012 में 68 थी. तब से यह संख्या लगातार कम होती गई है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में हुए थे. कुल 403 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी. इस इलेक्शन बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की. बीजेपी 255 सीटों पर बाजी मार दी. साल 1985 के बाद पहली बार कोई सरकार पूरे बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई. फिर BJP ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाई. जबकि सपा ने 111 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं अपना दल (सोनेलाल) ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की. इसके अलावा RLD 8, कांग्रेस 2, निषाद पार्टी 6, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 6, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 और BSP ने 1 सीट पर जीत हासिल की.

कितने मुस्लिम विधायक चुने गए

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 403 सीटों वाली विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के 34 विधायक चुने गए. राज्य की लगभग 20 फीसद मुस्लिम आबादी की तुलना में यह संख्या कम मानी गई, हालांकि यह 2017 की तुलना में थोड़ी बेहतर थी. इन 34 विधायकों में से ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के थे, जबकि कुछ प्रतिनिधि राष्ट्रीय लोक दल (RLD) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) से भी चुने गए थे.

इन सीटों पर मुस्लिम विधायकों ने मारी थी बाजी

चुनाव नतीजों के मुताबिक, कुल 34 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे, जिनमें अमरोहा से महबूब अली, चमराऊआ से नसीर अहमद खान, गोपालपुर से नफीस अहमद, थाना से भवन अशरफ अली खान, स्वार से अब्दुल्ला आजम खान, सिसमऊ से हाजी इरफान सोलंकी, संभल से इकबाल महमूद, रामपुर से आजम खान और कैराना से नाहिद हसन शामिल हैं. इनमें से 30 से ज़्यादा विधायकों ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी.

यूपी में है 32 विधायक

हालांकि, चुनावों के बाद तीन सालों में कानूनी मामलों, सजा और उपचुनावों के कारण मुस्लिम विधायकों की संख्या कम हो गई है. आजम खान को सजा मिलने के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां बीजेपी के आकाश सक्सेना चुने गए. इसी तरह जिया उर रहमान बर्क के सांसद बनने के बाद कुंदरकी सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां बीजेपी के रामवीर सिंह विधानसभा के लिए चुने गए. वहीं, सिसमऊ से विधायक इरफान सोलंकी को सज़ा मिलने के बाद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने उपचुनाव जीता, जिससे उस निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बना रहा. स्वार निर्वाचन क्षेत्र में, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव में शफीक अहमद अंसारी चुने गए. इन बदलावों के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की मौजूदा संख्या घटकर 32 हो गई है.