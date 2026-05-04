पश्चिम बंगाल में कितने मुस्लिम कैंडिडेट बनेंगे विधायक? जानें पूरी स्थिति

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में अभी वोटों की गिनती चल रही है. इस बीच, BJP के 171 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. वहीं, TMC के उम्मीदवार 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. इसके अलावा, अन्य पार्टियों के भी एक-एक उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है. इन सबके बीच पूरे बंगाल में 26 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. TMC के चौबीस मुस्लिम उम्मीदवार जीत के करीब पहुंच रहे हैं. इसके अलावा बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बढ़त बना ली है, जबकि Left का एक उम्मीदवार भी जीत की कगार पर है.

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