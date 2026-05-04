Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3204149
Zee SalaamIndian Muslimपश्चिम बंगाल में कितने मुस्लिम कैंडिडेट बनेंगे विधायक? जानें पूरी स्थिति

पश्चिम बंगाल में कितने मुस्लिम कैंडिडेट बनेंगे विधायक? जानें पूरी स्थिति

Muslim Candidates Bengal: पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच बीजेपी 171 सीटों पर आगे है, जबकि टीएमसी 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इसी बीच 26 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जिनमें से 24 टीएमसी से हैं, जिससे उनकी मजबूत मौजूदगी दिख रही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 04, 2026, 12:21 PM IST

Trending Photos

पश्चिम बंगाल में कितने मुस्लिम कैंडिडेट बनेंगे विधायक? जानें पूरी स्थिति

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में अभी वोटों की गिनती चल रही है. इस बीच, BJP के 171 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. वहीं, TMC के उम्मीदवार 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. इसके अलावा, अन्य पार्टियों के भी एक-एक उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है. इन सबके बीच पूरे बंगाल में 26 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. TMC के चौबीस मुस्लिम उम्मीदवार जीत के करीब पहुंच रहे हैं. इसके अलावा बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बढ़त बना ली है, जबकि Left का एक उम्मीदवार भी जीत की कगार पर है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election results 2026BJP Lead BengalTMC Seat CountMuslim Candidates Bengal

Trending news

West Bengal Election results 2026
पश्चिम बंगाल में कितने मुस्लिम कैंडिडेट बनेंगे विधायक? जानें पूरी स्थिति
Assam Muslim Candidates
असम में मुसलमानों ने कांग्रेस की बचा ली लाज, इतनी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट आगे
Assam news
असम में मुस्लिम उम्मीदवारों ने कांग्रेस की बचाई लाज, जानें कितने सीटों पर हैं आगे?
badruddin ajmal news
असम के सबसे बड़े मुस्लिम नेता इस सीट से आगे, जानें किसको कितने मिले वोट?
Uttar Pradesh news
गलती किसी और की, सजा मुसलमानों को; संभल में मुस्लिमों को घर छोड़ने का DM-SP का फरमान
Uttar Pradesh news
रेलवे नोटिस के फरमान के खिलाफ संगमरमर मस्जिद कमेटी की लड़ाई, आज HC में होगी सुनवाई
Humayun Kabir Seat Result
बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर नाओदा सीट पर आगे, क्या जीत पक्की?
Maharashtra news
तेलंगाना विधायक टी राजा का विवादित बयान, कहा- "औरंगजेब की कब्र तोड़कर वहां...."
West Bengal news
बंगाल में मुस्लिम सियासत का हाईवोल्टेज टेस्ट, 150+ कैंडिडेट्स का फैसला आज, चेक डीटेल
Muslim MLA
Election Results 2026 Live: बंगाल से असम तक किस मुस्लिम उम्मीदवार की होगी जीत?, आज जानें 5 राज्यों के नतीजे