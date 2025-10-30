Advertisement
ओसामा शहाब से ज्यादा अमीर हैं उनकी डॉक्टर पत्नी; इतनी सम्पत्ति के मालिक हैं RJD उमीदवार

Osama Shahab Net Worth: रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे ओसामा शहाब और उनकी बीवी के पास इतनी संपत्ति है कि आप उसके बारे में जानकर चौंक जाएंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:46 PM IST

ओसामा शहाब से ज्यादा अमीर हैं उनकी डॉक्टर पत्नी; इतनी सम्पत्ति के मालिक हैं RJD उमीदवार

Osama Shahab Net Worth: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान बस कुछ ही दिन दूर है. इस बीच, राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है. सीवान का रघुनाथपुर विधानसभा सबसे बिहार का हॉट सीट बन गई है. मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. बीजेपी उन पर जमकर हमला बोल रही है. इस बीच ओसामा के संपत्ति का जिक्र छिड़ गया है. 

ओसामा और उनकी बीवी के पास इतनी संपत्ति है कि आप उसके बारे में जानकर चौंक जाएंगे. तो आज हम आपको बताएंगे कि ओसामा और उनकी बीवी के पास कितनी संपत्ति है. चुनाव आयोग के मुताबिक, रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे ओसामा शहाब के पास 66 लाख 38 हजार 867 रुपये की चल संपत्ति है. इसमें एक 35 लाख की महिंद्रा कार, 1 लाख 25 हजार की क रॉयल एनफील्ड बुलेट, कैश और बैंक डिपॉजिट शामिल हैं. ओसमा के पास 1 करोड़ 45 लाख रुपये की जमीन-जायदाद  हैं.

बीवी के पास कितनी है संपत्ति
वहीं, मरहूम सांसद शहाबुद्दीन की बहु और ओसमा की बीवी के पास 15 लाख 85 हजार 944 रुपये की चल संपत्ति है. इसमें सोने-चांदी के गहने-जेवर और नकदी है. ओसामा की बीवी के नाम 4 करोड़ 25 लाख रुपये की अचल संपत्ति है. दोनों को मिलाकर 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. 

ओसामा के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा
31 साल के ओसामा शहाब पहली बार बिहार विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं. उनके वालिद मरहूम शहाबुद्दीन सीवान से 4 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि दो बार विधायक भी रहे हैं. राजद ने ओसामा शहाब को टिकट देकर मुस्लिम यादव गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश की है. ओसामा शहाब को टिकट मिलने के बाद से ही बीजेपी उनपर हमलावर हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ओसामा और शहाबुद्दीन परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओसामा की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से कर दी. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रघुनाथपुर में ओसामा अपना दबदबा बरकरार रखेंगे.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Osama Shahab Net WorthOsama Shahab Wife Assets

