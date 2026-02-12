नफरत के दौर में इंसानियत की जीत! मुस्लिम दंपति ने हिंदू बेटे की कराई हिंदू रीति से शादी

Karnataka Hindu Muslim Unity: देश में जहां एक ओर सांप्रदायिक तनाव की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, वहीं कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे से इंसानियत,भाईचारे और धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक मुस्लिम बुजुर्ग दंपति ने अपने गोद लिए गए हिंदू बेटे की शादी पूरी तरह हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक कराकर समाज के सामने एक अनोखा उदाहरण पेश किया, जिसकी चर्चा दूर-दूर तक हो रही है.

पूरा मामला कर्नाटक के हुकेरी कस्बे का है, जहां मुस्लिम दंपति महबूब हसन नाइकवाड़ी और उनकी बीवी नूर जहां ने अपने बेटे सोमशेखर पुजारी की शादी पूनम के साथ हिंदू परंपराओं के मुताबिक आयोजित की. शादी समारोह में गांव के लोगों को आमंत्रित किया गया और पूरे कार्यक्रम को सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया. इस मौके पर कई समुदाय के लोग और स्थानीय नेता भी शामिल हुए.

'द हिंदू' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शादी में मौजूद समुदाय के नेताओं में बसवप्रभु वंतमुरी भी शामिल थे. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महबूब हसन नाइकवाड़ी का यह कदम समाज के लिए एक उदाहरण है, खासकर उस समय जब देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की बातें सामने आती रहती हैं. उन्होंने इस आयोजन को धार्मिक सद्भाव और एकता का प्रतीक बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: हिंदू संगठनों की धमकी से दीपक का जिम कारोबार हुआ ठप्प; अब SC के वकील करेंगे उनकी मदद

दरअसल, महबूब हसन नाइकवाड़ी और उनकी बीवी ने करीब 20 साल पहले सोमशेखर और उनके भाई को गोद लिया था. दोनों बच्चे उस समय अनाथ हो गए थे, जब उनके माता-पिता की एक सड़क हादसे में असामयिक मौत हो गई थी. परिवार में ऐसा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, जो बच्चों की देखभाल कर सके. महबूब हसन नाइकवाड़ी, बच्चों के पिता शिवानंद कडैया पुजारी के दोस्त थे. उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बच्चों के रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है. इसके बाद नाइकवाड़ी दंपति ने खुद ही बच्चों को अपनाने का फैसला किया.

हालांकि दंपति के अपने बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने दोनों अनाथ बच्चों को अपने परिवार का हिस्सा बनाकर उनका पालन-पोषण किया, उन्हें शिक्षा दिलाई और हर जरूरी सुविधा मुहैया कराई. समय के साथ सोमशेखर ने पढ़ाई पूरी की और विज्ञान में स्नातक (बैचलर ऑफ साइंस) की डिग्री हासिल की. वर्तमान में वह कर्नाटक के बेलगावी में एक एविएशन कंपनी में नौकरी कर रहे हैं.

शादी के दौरान महबूब हसन नाइकवाड़ी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह अपने दूसरे दत्तक बेटे वसंत की शादी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 70 साल के महबूब हसन के पास ज्यादा संपत्ति भी नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने कड़ी मशक्कत करके दोनों बच्चों को पाला. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मैंने और मेरी बीवी ने कुछ असाधारण किया है. मेरा मानना है कि इस देश में हर शख्स एक परिवार की तरह है. मुझे खुशी है कि ये बच्चे मेरे घर में बड़े हुए, पढ़े-लिखे और अपनी मेहनत से नौकरी हासिल की. मैं इस संतोष के साथ दुनिया छोड़ूंगा कि मैंने अपना फर्ज निभाया."

यह भी पढ़ें: स्कूल तक पहुंची नफरत की चिंगारी, MP में हिंदू-मुस्लिम बच्चों के लिए अलग-अलग फंक्शन