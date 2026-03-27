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भोपाल का इकबाल मैदान बना बहस का केंद्र, नाम बदलने की मांग पर बवाल

Iqbal Madan Name Controversy: भोपाल में मौजूद इकबाल मैदान के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इकबाल के नाम पर मौजूद मैदान को कलंक बताया और नाम बदलने की मांग की है. वहीं, मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने प्रिंयक कानूनगो पर निशाना साधते हुए कहा कि इकबाल मैदान कलंक है तो दिल्ली का लाल किला भी कलंक है. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:50 PM IST

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भोपाल का इकबाल मैदान बना बहस का केंद्र, नाम बदलने की मांग पर बवाल

Iqbal Madan Name Controversy: मध्य प्रदेश के भोपाल में इकबाल मैदान के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मैदान के नाम मशहूर शायर इकबाल के नाम पर होने पर आपत्ति व्यक्त की. इस आपत्ति के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि इकबाल भारत के बटवारे और पाकिस्तान निर्माण के समर्थक थे. 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इसे माथे पर कलंक बताते हुए मैदान का नाम बदलने की बात कही है. प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान बनाए जाने का प्रस्ताव लिखने वाले इकबाल के नाम पर हमारे भोपाल में इकबाल मैदान होना हमारे माथे पर कलंक है. भोपाल का नवाब भोपाल की गरीब जनता का हमारे पूर्वजों का खून चूस चूसकर इस इकबाल को उसके ऐशो आराम के लिए हजारों रुपये वजीफा में देता था. हम इस कलंक को मिटाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देंगे.

वहीं, इकबाल मैदान के नाम बदलने को लेकर धर्मगुरु महामंडलेश्वर अनिलानंद ने बयान दिया है. उन्होंने अपने बयान में दावा किया कि मोहम्मद इकबाल की वजह से ही दो साल बाद भोपाल आजाद हुआ था. साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद इकबाल भोपाल को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे. उन्होंने कहा कि इकबादल मैदार के नाम को बदलकर दूसरे महापुरुष के नाम पर रखा जाना चाहिए. 

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इकबाल मैदान विवाद पर मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भोपाल का इकबाल मैदान कलंक है तो दिल्ली का लाल किला भी कलंक है. उन्होंने कहा कि प्रियंक कानूनगो को सलाह देता हूं कि आपको मोदी जी को सलाह देना चाहिए जहां से वह झंडा फहराते हैं. उन्होंने आखिर में कहा कि आप जैसे लोगों के लिए ही अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता बैर करना हिंदी है हम हिंदुस्तान है हमारा.

 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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