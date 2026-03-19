बंगाल चुनाव में नई एंट्री! बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर की पार्टी 182 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है. सभी पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवार उतारने में व्यस्त हैं. इसी बीच, मुर्शिदाबाद के पूर्व TMC नेता और ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’ (AJUP) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने बड़ा ऐलान किया है.
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West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य की राजनीति गरमा गई है. सभी राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं और उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. इसी बीच मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली एक मस्जिद वाले TMC के पूर्व नेता और 'आम जनता उन्नयन पार्टी' (AJUP) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के चुनावों में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
कबीर ने कहा, "मैंने पहले ही 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी. अब, हुमायूं कबीर रानीनगर से चुनाव लड़ेंगे. वह एक अतिरिक्त काम भी कर रहे हैं. फिर, हुमायूं कबीर नाम के एक और व्यवसायी भगवानगोला से चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा, मनीषा पाठक पांडे 64-मुर्शिदाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगी. तो, पहले घोषित किए गए 15 उम्मीदवारों और अब इन तीन उम्मीदवारों के साथ, हमने आज 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है."
AIMIM से चल रही है बात
उन्होंने आगे कहा, "मेरी पार्टी, जिस गठबंधन का हम हिस्सा हैं, उसके साथ मिलकर 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) हमारी सहयोगी होगी और उन सीटों में से लगभग 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी." यह पूछे जाने पर कि क्या इस संबंध में असदुद्दीन ओवैसी से कोई बातचीत हुई है, उन्होंने जवाब दिया, "बातचीत हुई है. अभी और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. बस कल का इंतज़ार कीजिए. उनके प्रतिनिधि, वकील आदिल हुसैन ने कल मुझसे बात की थी और आगे की बातचीत के लिए आज रात मुझसे मिलने आ रहे हैं."
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किस सीट से लड़ेंगे चुनाव
कबीर ने पुष्टि की कि वह मुर्शिदाबाद की रेजीनगर और नाओदा, दोनों विधानसभा सीटों से स्वयं चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी अपनी भवानीपुर सीट के संबंध में एक कड़ी चुनौती भी दी. कबीर ने कहा, "JOP के अध्यक्ष के तौर पर मैं 70-रेजीनगर और 74-नाओदा सीटों से चुनाव लड़ रहा हूं. जहां तक भवानीपुर की बात है, मेरा मानना है कि ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने के लिए एक और सीट चुन लेनी चाहिए. वरना, अगर वह हार जाती हैं, तो यह एक बहुत ही दुखद बात होगी."
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पिछले साल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने हुमायूं कबीर को उनके एक बयान के चलते निलंबित कर दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे राज्य के मुर्शिदाबाद ज़िले में एक बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे. कोलकाता के मेयर और TMC नेता फिरहाद हकीम के मुताबिक, विधायक कबीर को उनके बयानों के बारे में पहले भी "चेतावनी" दी गई थी और इसी वजह से उनके इरादों पर सवाल उठाते हुए पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है.
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इनपुट- ANI