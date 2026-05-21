“गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु जो...” पहले हुमायूं कबीर ने बंगाल सरकार को दी खुली चुनौती

Humayun Kabir on Bakrid: पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर जारी विवाद के बीच विधायक हुमायूं कबीर ने सुवेंदु अधिकारी सरकार पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया. राज्य सरकार द्वारा गाय, बीमार और कम उम्र के जानवरों की कुर्बानी पर रोक के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और ईद से पहले माहौल गरमा गया है.
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Murshidabad News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी लगातार बड़े और सख्त फैसले ले रहे हैं. हाल ही में राज्य सरकार ने बकरीद के दौरान कुर्बानी को लेकर दिशा-निर्देश जारी करते हुए गाय समेत बीमार और कम उम्र के जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी थी. इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है और कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. इसी बीच मुर्शिदाबाद से विधायक और AJUP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने विवादित बयान देकर माहौल और गर्म कर दिया. मुर्शिदाबाद में “नई बाबरी मस्जिद” बनाने वाले और विधायक हुमायूं कबीर ने सुवेंदु सरकार को सीधे धमकी दी है.
हुमायूं कबीर ने कहा, "मैं सुवेंदु अधिकारी से सीधे तौर पर कह रहा हूं. आग से मत खेलो. अगर वह क़ुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं, तो इससे सिर्फ उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी. क़ुर्बानी के मामले में मुस्लिम समुदाय किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा." हुमायूं कबीर यहीं नहीं रुके. CM सुवेंदु अधिकारी को सीधे चुनौती देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, "बकरीद पर गायों की कुर्बानी जरूर होगी, चाहे सुवेंदु कुछ भी कर लें."
सरकार को हुमायूं कबीर
हुमायूं कबीर ने बकरीद के दौरान बीफ के बहिष्कार और पश्चिम बंगाल में नमाज अदा करने के मुद्दे पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया. बंगाल सरकार को सीधे तौर पर धमकी देते हुए AJUP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर धार्मिक मामलों में दखल देने की कोई भी कोशिश की गई, तो राज्य का माहौल बिगड़ जाएगा और इसके लिए सरकार ही ज़िम्मेदार होगी. वहीं, हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद कुछ मुस्लिम संगठन खुलकर कबीर के समर्थन में आ गए हैं. मुस्लिम संगठनों ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त एक अधिकार है. इसलिए, किसी भी समुदाय की परंपराओं को प्रतिबंधित करने या उन्हें निशाना बनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया जाना चाहिए.
कौन हैं हुमायूं कबीर
हुमायूं कबीर लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन फिलहाल वह अपनी अलग पार्टी बनाकर उसी के सिंबल पर विधायक हैं. उन्हें पश्चिम बंगाल की राजनीति में दल बदलने वाले नेताओं में भी गिना जाता है. 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी जॉइन की थी और मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले वह कांग्रेस में भी रह चुके थे. कांग्रेस छोड़ने के बाद टीएमसी में गए, फिर बीजेपी और बाद में दोबारा टीएमसी में वापसी की. हुमायूं कबीर उस वक्त ज्यादा चर्चा में आए जब उन्होंने “नई बाबरी मस्जिद” के शिलान्यास के लिए 6 दिसंबर की तारीख चुनी.