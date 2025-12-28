Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3056405
Zee SalaamIndian Muslim

"पश्चिम बंगाल में इस बार तख्तापलट जरूर होगा, मुसलमान...", हुमायूं कबीर का बड़ा दावा

Humayun Kabir on Mamata Banerjee: अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस बीच भरतपुर के विधायक और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सदस्य हुमायूं कबीर ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. पूरी कहानी पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

"पश्चिम बंगाल में इस बार तख्तापलट जरूर होगा, मुसलमान...", हुमायूं कबीर का बड़ा दावा

Humayun Kabir on Mamata Banerjee: भरतपुर से विधायक और तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए हुमायूं कबीर ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.  उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी तैयारियों पर चर्चा की. एक इंरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में हुमायूं कबीर ने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा. उन्होंने कहा, "इस बार निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा. अब तक मुसलमान कभी किसी के अधीन नहीं रहे हैं. मैं हर जगह यह घोषणा करूंगा कि मुसलमानों को किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए."

उन्होंने अपील की, "मुसलमानों को किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए. उन्हें सिर्फ अल्लाह के अधीन रहना चाहिए. मैं यही बात सबको बताना चाहता हूं." हुमायूं कबीर ने ममता सरकार पर मुसलमानों के साथ विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी के दरवाजे दूसरी पार्टियों के लोगों के लिए खुले हैं. उन्होंने कहा, "मेरी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं. मैं सबका स्वागत करूंगा. उन्हें मेरी पार्टी में आना चाहिए. सभी पार्टियों ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है.
ममता बनर्जी भी कई सालों से सत्ता में हैं. उन्होंने भी मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है. मुस्लिम समुदाय के लोगों को उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए."

उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के विधायक नौशाद सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और मुसलमानों का नेतृत्व करने की बात कही. उन्होंने कहा, "मैं उन्हें एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं. ओवैसी साहब एक समझदार और जाने-माने व्यक्ति हैं. वह सांसद भी हैं. नौशाद सिद्दीकी मेरे बेटे जैसे हैं. वह भी विधायक हैं." उन्होंने आगे कहा, "मुसलमानों को किस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए? यह काम उन्हें एक साथ लाकर किया जाना चाहिए. मुझे लगता है कि मैं नौशाद सिद्दीकी और ओवैसी साहब की पार्टियों को एक साथ लाकर चुनाव लड़ूंगा. मुझे उम्मीद है कि हम मुर्शिदाबाद में 17 सीटें जीतेंगे."

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Humayun Kabir on Mamata BanerjeeBengal Elections 2026West Bengal elections 2026

Trending news

jammu kashmir news
होटल फुल, मौसम बेरहम; New Year पर कश्मीर में बारिश-बर्फबारी को लेकर अलर्ट
Humayun Kabir on Mamata Banerjee
"पश्चिम बंगाल में इस बार तख्तापलट जरूर होगा, मुसलमान...", हुमायूं कबीर का बड़ा दावा
Pakistan News
पाकिस्तान एयरलाइंस की फजीहत, उड़ान में एयर होस्टेस की मारपीट कैमरे में कैद
Asif Ali Zardari on Operation Sindoor
भारत के हमलों से कांपी पाकिस्तान की सत्ता, राष्ट्रपति जरदारी का बड़ा कबूलनामा
Bangladesh news
'उस्मान हादी के हत्यारे भारत भाग गए', बांग्लादेश पुलिस का बड़ा दावा
Astuti Agrawal Selection
उर्दू से अस्तुति अग्रवाल का PM युवा लेखक फेलोशिप में चयन, सरोंज का नाम रोशन
iran
इजराइल और अमेरिका के साथ जारी है पूरे पैमाने पर जंग, Iran के राष्ट्रपति का पूरा बयान
murshidabad news
'बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी, मैं किसी से डरने वाला नहीं', हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान
Kerala
Kerala: मुस्लिम इलाकों पर बुलडोजर एक्शन से भड़के केरल के CM; 400 परिवार बेघर
Saudi Arabia
Saudi Arabia ने किया सबसे ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट, आंकड़े कर देंगे हैरान