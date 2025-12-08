Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3032982
Zee SalaamIndian Muslim

Humayun Kabir का यू-टर्न, अब नहीं देंगे विधायक पद से इस्तीफा

Humayun Kabir:  तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है. उनका कहना है कि अब वह अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे और दूसरी पार्टी नहीं बनाएंगे. पूरी खबर पढ़ेंय

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 08, 2025, 07:41 AM IST

Trending Photos

Humayun Kabir का यू-टर्न, अब नहीं देंगे विधायक पद से इस्तीफा

Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने अपने बयान से पलटकर कहा है कि वे अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे. हाल ही में कबीर ने घोषणा की थी कि वे 8 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर क्षेत्र से विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे. लेकिन रविवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस्तीफे का फैसला वापस ले लिया है.

क्या बोले हुमायूं कबीर

कबीर ने कहा, "मैंने ऐलान किया था कि मैं इस्तीफा दूंगा. हालांकि, जिन लोगों ने यूसुफ पठान को मुर्शिदाबाद के बहरामपुर चुनाव क्षेत्र से सांसद के रूप में चुना था, वे मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे यहां कभी दिखाई नहीं देते. कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होते हैं, इसलिए लोग मुझसे कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए."

मुझे लोगों के कल्याण के लिए चुना गया

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें भरतपुर के लोगों के कल्याण के लिए चुना गया है, अगर मैं उनके लिए काम करूंगा, तो वे मुझे फिर से वोट देंगे- इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बाबरी मस्जिद तामीर करने को लेकर शुरू हुआ विवाद

उनका यह बयान उस समय आया है, जब पिछले कुछ दिनों में उन्होंने विधायक पद और पार्टी छोड़ने की बात कही थी. यह पूरा विवाद बाबरी मस्जिद तामीर करने को लेकर शुरू हुआ था. इस कदम के बाद, उन्हें Trinamool Congress (तृणमूल कांग्रेस) से निलंबित कर दिया गया था.

पार्टी ने कही थी ये बात

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने साफ किया था कि कबीर को सिर्फ मस्जिद निर्माण की इच्छा के कारण नहीं, बल्कि एक धार्मिक आयोजन के नाम पर कथित रूप से धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश के लिए निलंबित किया गया था.

कबीर ने पहले की थी दूसरी पार्टी बनाने की घोषणा

कबीर ने 4 दिसंबर को कहा था कि वे 8 दिसंबर तक विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे. उनकी इस योजना के तुरंत बाद, पश्चिम बंगाल के नगर विकास मंत्री और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के महापौर फिरहाद हकीम ने कबीर को पार्टी से निलंबित किए जाने की आधिकारिक घोषणा की थी.

कबीर ने उस वक्त कहा था कि वे शुक्रवार या सोमवार को भरतपुर के विधायक पद से इस्तीफा देंगे, और उसके बाद 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Humayu Kabirmuslim newshindi news

Trending news

Humayu Kabir
Humayun Kabir का यू-टर्न, अब नहीं देंगे विधायक पद से इस्तीफा
West Bengal news
बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को लॉन्च करेंगे पार्टी, AIMIM बनी पहली साथी!
Bangladesh news
ढाका में सियासी भूचाल! छात्र दल ने जमात-ए-इस्लामी संग मिलाया हाथ, भारत की नजरें टिकी
UP News
Uttar Pradesh: हुक्का-पानी बंद… तो निकाह भी बंद! मेरठ पंचायत के आदेश से मचा हड़कंप
West Bengal news
बंगाल चुनाव में 135 सीटों पर ताल ठोकेंगे हुमायूं कबीर, TMC-BJP के छूटे पसीने!
Afghanistan news
खेल-खेल में मौत! उरुजगान से बल्ख तक बारूदी विस्फोट ने छीनी सैकड़ों बच्चों की जिंदगी
Uttarakhand news
रामनगर में मुस्लिमों के घरों पर दौड़ा बुलडोजर, ठंड में 90 परिवारों का छिना आशियाना
UP News
ढाई साल के सैफ के गले में फंसी टॉफी, अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई सांसें
Pakistan News
जरदारी-शहबाज-मुनीर ने लगाई Pak न्याय व्यवस्था की वाट! सड़कों पर जज, वकील और अवाम
Rajasthan news
अजमेर दरगाह पर नेहरू से मोदी तक निभा रहे चादरपोशी की रिवायत, हिंदू सेना की लगी नजर