Humayun Kabir का यू-टर्न, अब नहीं देंगे विधायक पद से इस्तीफा

Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने अपने बयान से पलटकर कहा है कि वे अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे. हाल ही में कबीर ने घोषणा की थी कि वे 8 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर क्षेत्र से विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे. लेकिन रविवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस्तीफे का फैसला वापस ले लिया है.

क्या बोले हुमायूं कबीर

कबीर ने कहा, "मैंने ऐलान किया था कि मैं इस्तीफा दूंगा. हालांकि, जिन लोगों ने यूसुफ पठान को मुर्शिदाबाद के बहरामपुर चुनाव क्षेत्र से सांसद के रूप में चुना था, वे मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे यहां कभी दिखाई नहीं देते. कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होते हैं, इसलिए लोग मुझसे कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए."

मुझे लोगों के कल्याण के लिए चुना गया

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें भरतपुर के लोगों के कल्याण के लिए चुना गया है, अगर मैं उनके लिए काम करूंगा, तो वे मुझे फिर से वोट देंगे- इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा.

बाबरी मस्जिद तामीर करने को लेकर शुरू हुआ विवाद

उनका यह बयान उस समय आया है, जब पिछले कुछ दिनों में उन्होंने विधायक पद और पार्टी छोड़ने की बात कही थी. यह पूरा विवाद बाबरी मस्जिद तामीर करने को लेकर शुरू हुआ था. इस कदम के बाद, उन्हें Trinamool Congress (तृणमूल कांग्रेस) से निलंबित कर दिया गया था.

पार्टी ने कही थी ये बात

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने साफ किया था कि कबीर को सिर्फ मस्जिद निर्माण की इच्छा के कारण नहीं, बल्कि एक धार्मिक आयोजन के नाम पर कथित रूप से धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश के लिए निलंबित किया गया था.

कबीर ने पहले की थी दूसरी पार्टी बनाने की घोषणा

कबीर ने 4 दिसंबर को कहा था कि वे 8 दिसंबर तक विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे. उनकी इस योजना के तुरंत बाद, पश्चिम बंगाल के नगर विकास मंत्री और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के महापौर फिरहाद हकीम ने कबीर को पार्टी से निलंबित किए जाने की आधिकारिक घोषणा की थी.

कबीर ने उस वक्त कहा था कि वे शुक्रवार या सोमवार को भरतपुर के विधायक पद से इस्तीफा देंगे, और उसके बाद 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे.