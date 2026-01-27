बंगाल चुनाव में होगा बड़ा खेला, AIMIM के साथ गठबंधन के लिए तैयार हुए हुमायूं कबीर

West Bengal Election News: पश्चिम बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों की सीटों पर मजबूत पकड़ रखने वाले पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने AIMIM से गठबंधन करने की इच्छा जाहिर की है. उन्होंने कहा कि वह इन दो जिलों की सीटों पर AIMIM के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
West Bengal Election News: इस वर्ष पश्चिम बांगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच रीजनीतिक दल अपने समीकरण बना रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक और "जनता उन्नयन पार्टी" के चीफ हूमायूं कबीर ने भी राजनीतिक गठबंधन करने की कोशिश में हैं. उन्होंने मंगलवार (27 जनवरी) को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के साथ गठबंधन करने की इच्छा व्यक्त की है.
उन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की संभावनाओं को नकार दिया. उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के बजाय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और CPI(M) की लीडरशिप वाले लेफ्ट फ्रंट के साथ गठबंधन कर सकते हैं.
हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं. मुर्शीदाबाद और मालदा जिले में हुमायूं कबीर की अच्छी राजनीतिक पकड़ है. उन्होंने कहा कि वह मुर्शीदाबाद और मालदा जिले की विधानसभा सीटों पर AIMIM के साथ समझौते के लिए तैयार हैं. हूमायूं कबीर ने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कहा कि इन दो जिलों में कांग्रेस के लिए कोई सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता.
हुमायूं कबीर ने कहा कि पश्चिम बंगाल के बाकी जिलों में CPI(M) के लेफ्ट फ्रंट के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं. उन्होंने दावा किया कि मालदा और मुर्शीदाबाद जिले की सीटों पर मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और उनकी पार्टी (जनता उन्नयन पार्टी) के बीच मुकाबला होगा.
गौरतलब है कि पिछले वर्ष हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गए हैं. बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने हूमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया. इसके बाद हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया.