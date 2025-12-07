Advertisement
बंगाल चुनाव में 135 सीटों पर ताल ठोकेंगे हुमायूं कबीर, TMC-BJP के छूटे पसीने!

MLA Humayun Kabir on West Bengal Election 2025: हुमायूं कबीर के बयानों ने पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल पैदा कर दी है. एक ओर वे बाबरी मस्जिद निर्माण से पहले कुरान पाठ कराने की ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर सियासी समीकरणों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं. हुमायूं कबीर के चुनाव लड़ने के ऐलान से सियासी गलियारों में हार-जीत को लेकर अटकलबाजियां शुरू हो चुकी हैं. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:21 PM IST

विधायक हुमायूं कबीर (फाइल फोटो)
West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल के भरतपुर विधानसभा सीट विधायक हुमायूं कबीर इस समय सुर्खियों में हैं. एक तरफ उत्तर भारत को ठंड ने अपने आगोश में ले लिया है और हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख ठंड में सियासी गर्मी पैदा कर दी है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने इतवार (7 दिसंबर) को प्रेस से बातचीत के दौरान कई अहम सियासी और मजहबी मुद्दों पर खुलकर जवाब दिया. 

'गीता पाठ कराना बिल्कुल सही है'

हुमायूं कबीर ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बताई और बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर भी बड़ा बयान दिया. कोलकाता में आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कबीर ने कहा कि गीता पाठ एक आस्था का विषय है और इसे सभी को सम्मान देना चाहिए. उन्होंने कहा, "गीता पाठ कराना बिलकुल सही है और इसे पूरी अकीदत के साथ करना चाहिए." इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत से पहले वे मौलानाओं और हाफिजों को बुलाकर कुरान पाठ करवाएंगे.

बांग्लादेश को लेकर उन पर लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की. हाल ही में हुमायूं कबीर पर यह आरोप लगाया गया था कि उनके नाम पर बांग्लादेश से अवैध रूप से पैसा भेजा गया है. कबीर ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, "मेरा बांग्लादेश से कोई लेना-देना नहीं है. मेरे नाम पर पैसे आए, यह पूरी तरह झूठ है. मुझे ऐसा कोई पैसा नहीं मिला."

135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर

आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कबीर ने कहा कि वे 135 सीटों को लक्ष्य बनाकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कई क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 42 फीसदी से लेकर 82 फीसदी तक है. भरतपुर विधायक के मुताबिक, ऐसे क्षेत्रों से लगभग 90 सीटें बनती हैं और बाकी 45 सीटों के साथ मिलाकर कुल 135 सीटें होती हैं, जो उनका चुनावी टारगेट है.

भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि वे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सीटों के बंटवारे पर पहले से सहमति होना जरूरी है. कबीर ने कहा, "मुझे किसी दल से एतराज नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट पहले होना चाहिए. फिर ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला होगा." हालिया दिनों में जिस तरह से हुमायूं कबीर के फेवर में सियासी माहौल बना है, उससे कांग्रेस, टीएमसी और दूसरे सेक्यूलर दलों की परेशानी बढ़ सकती है. 

