थकान, भूख और घर जाने का इंतजार; दिल्ली एयरपोर्ट पर दो दिन से बेबस बैठे हज यात्री

IndiGo Flight Cancellation Crisis: इंडिगो द्वारा बार-बार फ्लाइट कैंसिल किए जाने के कारण कई बुजुर्ग महिलाओं सहित 41 हज यात्री दो दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और बहुत परेशान हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:12 PM IST

प्रतीकात्म फोटो
प्रतीकात्म फोटो

Hajj Pilgrims Stranded at Delhi Airport: इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल होने की वजह से देश भर के एयरपोर्ट पर यात्रियों को हो रही दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले कुछ दिनों से चल रहा ऑपरेशनल संकट अब पूरे देश में यात्रियों को साफ तौर पर प्रभावित कर रहा है. हज से लौट रहे बुजुर्ग तीर्थयात्रियों से लेकर विदेश यात्रा करने वाले युवाओं तक सभी एयरपोर्ट पर बेमकसद भटकने को मजबूर हैं. इस बीच 41 हज यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.

दरअसल, 41 हज यात्री हज करने के लिए श्रीनगर से जेद्दा गए थे और अब मक्का में अपनी यात्रा पूरी करके लौट आए हैं. सभी यात्री पिछले दो दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. इनमें कई बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं. उनकी श्रीनगर की फ्लाइट आज के लिए शेड्यूल थी, लेकिन उसे अचानक कैंसिल कर दिया गया. फिर उन्हें दोपहर 12 बजे जम्मू के लिए फ्लाइट दी गई, ताकि वे पहले जम्मू पहुंचें और फिर दोपहर 2 बजे श्रीनगर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ सकेंगे.

थक गए सभी हज यात्री
इस इंतज़ाम के बाद भी हज यात्री दोपहर 3 बजे तक ही अपने घर पहुंच पाएंगे और वह भी तभी जब सभी फ्लाइट्स टाइम पर चलें. हज से लौट रहे इन बुज़ुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए यह स्थिति बहुत थकाने वाली और परेशान करने वाली हो गई है. एयरपोर्ट पर दो दिन बिताना, खाने-पीने की कमी का सामना करना और लंबे इंतज़ार ने उनकी यात्रा को बहुत मुश्किल बना दिया है.

ऑस्ट्रेलिया जा रहे गुरप्रीत सिंह भी फंसे
इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने का असर सिर्फ घरेलू यात्रियों तक ही सीमित नहीं है. इसने विदेश यात्रा करने वालों को भी प्रभावित किया है. पंजाब के गुरप्रीत सिंह ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और सुबह 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए अपने घर से निकले. लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें पता चला कि बेंगलुरु के लिए उनकी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है.

Salaam Tv Digital Team

Indigo Flight CancelIndiGo Flight Cancellation CrisisHajj Pilgrims Stranded at Delhi Airport

