बड़े इमामबाड़े में पेशाब करने की घटना पर भड़का मुस्लिम समाज, आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

Uttar Pradesh News: लखनऊ के बड़ा इमामबाड़े में मौजूद भूलभुलैया के छत पर एक युवक ने पेशाब किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:11 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद शिया समुदाय का ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा में 1 जनवरी के दिन एक युवक ने पेशाब कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिया समुदाय में आक्रोश है. आरोपी युवक के खिलाफ हुसैनाबाद ट्रस्ट ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है. शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की पहचान कर रही है. 

बता दें कि बड़ा इमामबाड़ा के अंदर भूलभुलैया मौजूद है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक युवक भूलभुलैया के छत पर खुलेआम पेशाब कर रहा है. वीडियो के वायरल होने पर बड़ा इमामबाड़ा के कार्यालय सहायक हबीबुल हसन ने थाने जाकर अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. 

इस मामले पर बड़ा इमामबाड़ा के कार्यालय सहायक हबीबुल हसन ने बताया कि इस भवन से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी युवक ने जो कृत्य किया है, ऐसी घटनाओं से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं. साथ ही हुसैनाबाद ट्रस्ट ने धार्मिक स्थलों की पाकीज़गी बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है.

वहीं, इस मामले के संबंध में थाना प्रभारी योगेश उपाध्याय ने बताया कि हबीबुल हसन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि घटना से संबंधित वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की तलाश की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

गौरतलब है कि भुलभुलैया के छत पर पेशाब करने की घटना का वीडियो वायरल होने पर मुस्लिम समाज ने आक्रोश व्यक्त किया. लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाया और आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की. इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद अभी तक आरोपी युवक को चिन्हित कर गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh newsBada Imambara urinate IncidentToday News

