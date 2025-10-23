HYC फाउंडर सलमान खान ने ज्वाइन की BRS; के. टी. रामाराव भी मौजूद

Salman Joined BRS: हैदराबाद यूथ करेज (HYC) के संस्थापक सलमान खान ने गुरुवार, 23 अक्टूबर को भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए. इस मौके पर BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव भी मौजूद थे. BRS में औपचारिक शामिल होने की प्रक्रिया सुबह 10:30 बजे तेलंगाना भवन में शुरू हुई थी,

जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए नामांकन खारिज

इससे पहले, उनके Jubilee Hills उपचुनाव के लिए नामांकन को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था. HYC के संस्थापक सलमान खान ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दावा किया था कि उनके नामांकन को शासक कांग्रेस सरकार के दबाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज किया था.

कांग्रेस पर लगाया था गंभीर इल्जाम

उन्होंने अपने X पोस्ट में लिखा था आज 22-10-225 को मेरा Jubilee Hills By Poll से मेरा नोमिनेशल रिजेक्ट कर दिए गए बिना कोई वजह के. कांग्रेस सरकार के प्रेशर में रिटर्निंग ऑफिसर काम कर रहा हैं.

सलमान खान ने अपने एफिडेविट में अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी, जिसमें कुल मूल्य केवल 5,18,101 रुपए था. उनकी पत्नी की संपत्ति में 1,618 रुपए बैंक खाते में, 20,000 रुपए नकद, और तीन तोला सोना शामिल है

सलमान पर लगा था गंभीर इल्जाम

उनकी प्रोपर्टी का ऐलान कई लोगों को चकित कर गई, खासकर तब जब उन पर क्राउडफंडिंग के धन का गबन, वित्तीय धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और चैरिटी दान का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा था.

कुछ दिन पहले, सलमान खान के खिलाफ बोराबांडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित भड़काने वाली साम्प्रदायिक टिप्पणियों के चलते भी मामला दर्ज किया था. अब जब सलमान खान BRS में शामिल हो गए हैं, यह देखना बाकी है कि इसका Jubilee Hills उपचुनाव पर कोई असर पड़ेगा या नहीं.