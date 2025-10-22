Advertisement
नामांकन खारिज होते ही फूटा सलमान खान का गुस्सा, कांग्रेस पर लगाया बड़ा इल्जाम

Jubilee Hills By Election 2025: हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है. हैदराबाद यूथ करेज (HYC) के संस्थापक सलमान खान ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने नामांकन खारिज कर दिया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:48 PM IST

Salman Nomination Reject: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के साथ-साथ कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी होने वाले हैं.इसी क्रम में हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है. इस सीट के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने नामांकन दाखिल किया था. हैदराबाद यूथ करेज (HYC) के संस्थापक सलमान खान ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया था. हालांकि, जांच के बाद चुनाव आयोग ने जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए उनके नामांकन को खारिज कर दिया है. 

कांग्रेस पर लगाया संगीन इल्जाम
उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, निर्वाचन अधिकारी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के दबाव में उनका नामांकन खारिज कर दिया. आज 22-10-225 को मेरे जुबली हिल्स उपचुनाव से मेरे 4 नामांकन खारिज कर दिए गए, बिना किसी वजह के कांग्रेस सरकार के दबाव में निर्वाचन अधिकारी काम कर रहे हैं."

हलफनामें में बड़ा खुलासा
निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए अपने हलफनामे में उन्होंने केवल 5,18,101 रुपये की संपत्ति घोषित की थी. उनकी पत्नी की संपत्ति में बैंक खाते में 1,618 रुपये, 20,000 रुपये नकद और तीन तोला सोना शामिल है.  सलमान खान की संपत्ति की घोषणा ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, खासकर तब जब उन पर क्राउडफंडिंग फंड का दुरुपयोग, वित्तीय धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और धर्मार्थ दान के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया.

सलमान के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा
कुछ दिन पहले ही सलमान खान पर भी सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ सांप्रदायिक टिप्पणियों के लिए बोराबंडा पुलिस ने मामला दर्ज किया था. जुबली हिल्स उपचुनाव 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी. बीआरएस नेता जी मगंती के निधन के बाद यह उपचुनाव ज़रूरी हो गया था, जिनका जून में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था.

Zee Salaam Web Desk

Jubilee Hills By Election 2025Salman Khan nomination reject

