हैदराबाद के 7 लोग सऊदी अरब के जेल में है बंद, परिवारवालों ने लगाई मोदी सराकर से गुहार

Hyderabad News: भारत से हर साल लाखों लोग रोजी-रोटी के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं. खाड़ी देशों में जाने के लिए लोग ट्रैवल एजेंटों की मदद लेते हैं. वहीं कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जहां ट्रैवल एजेंट लोगों को गुमराह कर विदेश भेज देते हैं, जिससे लोग मुसीबत में फंस जाते हैं. आए दिन देश में कहीं न कहीं से खबर आती रहती है कि किसी ट्रैवल एजेंट की वजह से कोई विदेशी जेल में कैद हो गया है.

ऐसा ही एक मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आया है. जहां सऊदी अरब के जेद्दा की सफ़र जेल में सात मज़दूर बंद हैं. अब इन मज़दूरों के परिवार भारत सरकार से उनकी रिहाई की गुहार लगा रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि उनके लोगों को ट्रैवल एजेंट ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से वे सऊदी जेल में कैद हैं.

सरकार के पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार

पीड़ित परिवार ने भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक (एमबीटी) के नेता अमजद उल्लाह खान से मदद मांगी है और उनके से गुजारिश की है कि वह रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दाह में भारत के महावाणिज्य दूतावास (सीजीआई) से उनके प्रियजनों की तत्काल रिहाई के लिए अपील करें. इन कामगारों को 14 जनवरी, 2025 को मक्का में हिरासत में लिया गया था.

.@DrSJaishankar Sir, request to rescue seven persons from Hyderabad, Telangana cheated by a travel agent and got stuck up, Presently they all are in Safar Jail, Jeddah, Saudi Arabia.All details sent on email. @meaMADAD @HelplinePBSK @MBTparty @IndianEmbRiyadh @sushilrTOI… pic.twitter.com/VwtEUDeITL

— Amjed Ullah Khan MBT (@amjedmbt) February 15, 2025