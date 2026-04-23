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बीजेपी के बाद कांग्रेस राज में भी निशाने पर ईदगाह, हैदराबाद में प्रशासन ने तोड़ी मस्जिद

Hyderabad Masjid Demolition Case: बीजेपी शासित राज्यों के बाद अब कांग्रेस शासित राज्यों में भी लगातार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है. बीते दिनों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक मस्जिद को प्रशासन ने तड़के सुबह ढहा दिया. इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है.

Reported By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:38 AM IST

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हैदराबाद में प्रशासन ने रातों रात गिरा दी मस्जिद (PC-सोशल मीडिया)
हैदराबाद में प्रशासन ने रातों रात गिरा दी मस्जिद (PC-सोशल मीडिया)

Telangana News Today: तेलंगाना से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने धार्मिक भावनाओं और प्रशासनिक कार्रवाई के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सुबह के सन्नाटे में जब लोग अपनी रोजमर्रा की शुरुआत भी नहीं कर पाए थे, उसी वक्त एक इबादतगाह को ढहा दिए जाने का मामला सामने आया है. प्रशासन के जरिये अचानक इस तरह से की गई कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हैरानी जताई. 

दरअसल, प्रशासन ने हैदराबाद में मस्जिद-ए-सैयद मौलाना को तड़के सुबह भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में गिरा दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक ढांचा नहीं था, बल्कि उनकी इबादत की जगह थी, जिसे बिना तैयारी का मौका दिए मिटा दिया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद के सुराराम इलाके में सोमवार (20 अप्रैल) को राजस्व विभाग ने एक निर्माण को यह कहकर गिरा दिया कि वह सरकारी जमीन पर बना हुआ था. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे और पूरी कार्रवाई उनकी निगरानी में हुई.

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मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि यह ढांचा मस्जिद-ए-सैयद मौलाना था, जो साईं बाबा नगर, फेज-1 में मौजूद है. उनके मुताबिक, मस्जिद-ए-सैयद मौलाना की जमीन को स्थानीय शख्स मोहम्मद जहांगीर ने दान में दी थी. आर्थिक तंगी के चलते यहां लोगों ने एक अस्थायी टीन शेड बनाकर नमाज शुरू की थी, जिसे महज 15 दिन ही हुए थे.

यह भी पढ़ें: बिना सूचना के योगी राज में गिरा दी गई सैकड़ों साल पुरानी कर्बला की दीवार, सकते में मुसलमान!

MBT प्रवक्ता ने बताया कि जब मस्जिद-ए-सैयद मौलाना को गिराया गया, तब वहां मौजूद लोगों को इतना भी समय नहीं दिया गया कि वे लोग नमाज पढ़ी जाने वाली चटाइयों, पाक कुरान शरीफ की प्रतियां और दूसरे जरूरी सामान सुरक्षित निकाल सकें. उन्होंने इसे बेहद असंवेदनशील कार्रवाई बताते हुए मस्जिद-ए-सैयद मौलाना के दोबारा निर्माण कराने की मांग की है.

हैरान करने वाली बात यह कि सुराराम पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि गिराया गया ढांचा कोई धार्मिक स्थल नहीं था. पुलिस के मुताबिक, यह सिर्फ एक निर्माण था जो सरकारी जमीन पर बना हुआ था, इसलिए नियमों के तहत उसे हटाया गया. पुलिस ने साफ किया कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई.

हालांकि, अमजद उल्लाह खान का कहना है कि मस्जिद-ए-सैयद मौलाना को गिराने के साथ-साथ आसपास रहने वाले गरीब परिवारों के मकान भी तोड़े दिए गए. उनके मुताबिक, करीब 10 से 12 घर इस कार्रवाई की चपेट में आ गए. इन परिवारों का कहना है कि वे पिछले 15 सालों से यहां रह रहे थे और उन्हें भी किसी तरह की कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई.

मस्जिद गिराए जाने की घटना सियासी गलियारों में तूल पकड़ने लगी है. MBT के प्रवक्ता ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से सवाल किया है कि क्या उन्हें मस्जिद-ए-सैयद मौलाना को गिराए जाने की जानकारी थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में सरकार बदलने के बाद से धार्मिक स्थलों को गिराने की घटनाओं का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है.

फिलहाल, मस्जिद-ए-सैयद मौलाना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. एक ओर प्रशासन इसे सरकारी जमीन पर बना ढांचा बता रहा है, तो दूसरी ओर स्थानीय लोग और संगठन इसे अपनी इबादतगाह बताते हुए बिना सूचना कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे इस मामले में क्या फैसला लिया जाता है और क्या मस्जिद-ए-सैयद मौलाना को लेकर उठे सवालों का कोई समाधान निकल पाता है.

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