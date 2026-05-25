पांच हमलों के बाद भी नहीं मिली पुलिस सुरक्षा; वक्फ की लड़ाई लड़ने वाले वकील मोइनुद्दीन की हत्या पर मचा बवाल

Advocate Moinuddin Murder Case: हैदराबाद में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बचाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन की संदिग्ध सड़क हादसे में मौत हो गई. परिवार ने इसे योजनाबद्ध हत्या बताया है. इस घटना के बाद वकीलों और सोशल मीडिया पर गुस्सा है, जबकि पुलिस ने मर्डर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Advocate Moinuddin Murder Case: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बचाने के लिए दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन को कार से कुचलकर हत्या कर दी गई. मृतक वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन के बेटे फरहान ने बताया कि उसके पिता पर इससे पहले पांच बार हमला हो चुका है और योजनाबद्ध तरीके से किए गए छठ्ठे हमले में उनकी हत्या कर दी गई.
वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किए गए अवैध कब्जे को खाली कराने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. हैदराबाद के मसाब टैंक इलाके में वकील मोइनुद्दीन हर रोज की तरह शनिवार (23 मई) को भी स्विमिंग के लिए अपने घर से निकले और कार का गेट खोलकर उसमें बैठने ही वाले थे कि एक कार ने तेज रफ्तार के साथ उन्हें टक्कर मारी, जिससे मोइनुद्दीन 15-20 फीट दूर जाकर गिरे. इसके बाद उन्हें तुरंत महावीर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शुरुआती इलाज के बाद उन्हें गंभीर हालत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
इस हत्याकांड के बाद इलाके में हलचल मच गई है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत सोशल मीडिया पर लोगों ने वकील मोइनुद्दीन की हत्या की जांच करने और दोषियों को सजा देने की मांग की. वहीं, इस मामले में पुलिस ने मर्डर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इसे भी पढ़ें: इंसानियत फिर हुई शर्मसार; गज़ा की सामूहिक कब्रों से मिले नवजाद बच्चों के अवशेष; हाथों को बांधकर की गई थी हत्या
उनके बेटे और वकील मोहम्मद फरहान के मुताबिक, ख्वाजा मोइनुद्दीन गैर-कानूनी कब्ज़ों और वक्फ ज़मीन के कथित प्राइवेटाइज़ेशन के खिलाफ कई केस लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पहले भी धमकियां और हमले झेलने पड़े थे. उन्होंने कहा कि उनके पिता की जान को लगातार खतरा था, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने पूरी सुरक्षा नहीं दी.
नमपल्ली पुलिस ने इस घटना को हिट-एंड-रन केस के तौर पर दर्ज किया था, लेकिन CCTV फुटेज और परिवार की शिकायत सामने आने के बाद, रिपोर्ट को मर्डर केस में बदल दिया गया. पुलिस ने आरोपी और गाड़ी की तलाश के लिए स्पेशल टीमें बनाई हैं. इस घटना के बाद कानूनी समुदाय में गंभीर चिंता है. कई वकीलों के संगठनों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सेंसिटिव केस लड़ने वाले वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है.