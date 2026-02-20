Telangana: तरावीह के दौरान मस्जिद के पास नारेबाजी, हैदराबाद के अंबरपेट में तनाव

Hyderabad Amberpet Tension: हैदराबाद के अंबरपेट इलाके की एक मस्जिद में तरावीह की नमाज पढ़ी जा रही थी. छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का जुलूस मस्जिद के पास से गुजर रहा था. कुछ लोगों ने जामिया मस्जिद के सामने "जय श्री राम" के नारे लगाए. इस घटना के बाद हालात काबू से बाहर हो गए और इलाके में तनाव फैल गया. यह घटना 19 फरवरी की रात को हुई.

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, यह घटना रात करीब 10 बजे हुई. जुलूस मस्जिद के पास से गुजर रहा था, जहां तरावीह की नमाज चल रही थी. इल्जाम है कि जुलूस में शामिल कुछ बदमाशों ने मस्जिद के सामने नारे लगाए, जिससे वहां मौजूद लोग नाराज हो गए. नमाज खत्म होने के बाद घर लौट रहे कुछ लोग मौके पर रुक गए और दोनों पक्षों के बीच नारे लगने लगे. यह स्थिति करीब पांच मिनट तक चलती रही.

मौके पर पहुंची पुलिस

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मौके पर तैनात पुलिस ने तुरंत दखल दिया, दोनों पक्षों को अलग किया और भीड़ को तितर-बितर किया. स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए और पुलिस बल बुलाया गया. किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए इलाके में पुलिस की मौजूदगी तुरंत बढ़ा दी गई. घटना की जानकारी मिलने पर सिकंदराबाद ज़ोन की DCP रक्षिता मूर्ति भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने स्थानीय मुस्लिम बुज़ुर्गों और दूसरे समुदायों के लोगों से बात की और शांति की अपील की.

​​DCP ने क्या कहा?

​​DCP ने बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि घटना कुछ लोगों के नारे लगाने से शुरू हुई और अभी इसकी जांच चल रही है. उन्होंने साफ़ किया कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर इलाके में और सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है. जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.