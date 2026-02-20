Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3116358
Zee SalaamIndian MuslimTelangana: तरावीह के दौरान मस्जिद के पास नारेबाजी, हैदराबाद के अंबरपेट में तनाव

Telangana: तरावीह के दौरान मस्जिद के पास नारेबाजी, हैदराबाद के अंबरपेट में तनाव

Taraweeh Prayer Controversy: तेलंगाना के हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में तरावीह की नमाज के दौरान एक मस्जिद के पास नारे लगाने वाले जुलूस के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई. पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए स्थिति को काबू में किया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:07 PM IST

Trending Photos

Telangana: तरावीह के दौरान मस्जिद के पास नारेबाजी, हैदराबाद के अंबरपेट में तनाव

Hyderabad Amberpet Tension: हैदराबाद के अंबरपेट इलाके की एक मस्जिद में तरावीह की नमाज पढ़ी जा रही थी. छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का जुलूस मस्जिद के पास से गुजर रहा था. कुछ लोगों ने जामिया मस्जिद के सामने "जय श्री राम" के नारे लगाए. इस घटना के बाद हालात काबू से बाहर हो गए और इलाके में तनाव फैल गया. यह घटना 19 फरवरी की रात को हुई.

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, यह घटना रात करीब 10 बजे हुई. जुलूस मस्जिद के पास से गुजर रहा था, जहां तरावीह की नमाज चल रही थी. इल्जाम है कि जुलूस में शामिल कुछ बदमाशों ने मस्जिद के सामने नारे लगाए, जिससे वहां मौजूद लोग नाराज हो गए. नमाज खत्म होने के बाद घर लौट रहे कुछ लोग मौके पर रुक गए और दोनों पक्षों के बीच नारे लगने लगे. यह स्थिति करीब पांच मिनट तक चलती रही.

मौके पर पहुंची पुलिस
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मौके पर तैनात पुलिस ने तुरंत दखल दिया, दोनों पक्षों को अलग किया और भीड़ को तितर-बितर किया. स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए और पुलिस बल बुलाया गया. किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए इलाके में पुलिस की मौजूदगी तुरंत बढ़ा दी गई. घटना की जानकारी मिलने पर सिकंदराबाद ज़ोन की DCP रक्षिता मूर्ति भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने स्थानीय मुस्लिम बुज़ुर्गों और दूसरे समुदायों के लोगों से बात की और शांति की अपील की.

Add Zee News as a Preferred Source

​​DCP ने क्या कहा?
​​DCP ने बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि घटना कुछ लोगों के नारे लगाने से शुरू हुई और अभी इसकी जांच चल रही है. उन्होंने साफ़ किया कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर इलाके में और सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है. जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Hyderabad Amberpet TensionTelangana mosque incidentTaraweeh prayer controversy

Trending news

Hyderabad Amberpet Tension
Telangana: तरावीह के दौरान मस्जिद के पास नारेबाजी, हैदराबाद के अंबरपेट में तनाव
mp news
Jabalpur: दुर्गा मंदिर में आरती आरती के दौरान विवाद से बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा
Rajasthan news
हिजाब पहनने पर छात्रा को एग्जाम हॉल में एंट्री से रोका, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन
Uttarakhand news
Uttarakhand: जिन्न के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, फर्जी मौलाना बाबा समेत तीन गिरफ्तार
CAA Supreme Court Hearing
CAA पर रोक लगेगी या मिलेगी सुप्रीम मंजूरी? इस महीने होगी SC में आखिरी सुनवाई
ramzan news
रमजान पर राज्य सरकारों का बड़ा तोहफा, मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पहले छुट्टी
UP News
छोटे भाई ने बड़े भाई तारिक को काटकर आंगन में दफनाया, चाय बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा
UK Blocks US Iran Strike
ईरान पर हमले से पहले ब्रिटेन ने रोका अमेरिका का रास्ता, जानें क्या है पूरा मामला
Trump Iran Warning
मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल, US का दूसरा कैरियर रवाना; ईरान को ट्रंप ने फिर दी धमकी
Ramadan 2026
भूलकर भी ये काम किया तो टूट जाता है रोजा; नौजवान ज़रूर पढ़ लें ये हदीस