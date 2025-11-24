ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर सूफी डेलीगेशन ने लगाई हाजिरी, तेलंगाना और देश के लिए मांगी गई खास दुआ

Telangana Deligation Khwaja Garib Nawaz Mazar Visit: हैदराबाद से एक डेलीगेशन अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के मजार की जियारत के लिए पहुंचा. इस मौके पर डेलीगेशन ने चादरपोशी पर तेलंगाना और देश की खुशहाली के लिए खास दुआएं की. हैदराबाद के अलावा बरेली से भी आए डेलीगेशन ने भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर तरक्की और भाईचारे की दुआ मांगी.
Ajmer Sharif Dargah News Today: राजस्थान के अजमेर में स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर हर रोज देश दुनिया से अकीदमंदों का हुजूम पहुंच रहा है. ख्वाजा की दर पर पहुंचने वाले मुरीदों में मशहूर हस्तियों से लेकर आम लोग तक शामिल हैं. सोमवार (24 नवंबर) को अजमेर शरीफ दरगाह में तेलंगाना और वहां की आवाम की खुशहाली के लिए खास चादर पोशी की गई.
यह चादर सूफी खानकाहों और दरगाहों के प्रतिनिधि बंदेशाह दरगाह के सैय्यद मोइनुद्दीन की ओर से पेश की गई, जो अपने डेलिगेशन के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे थे. सैय्यद मोइनुद्दीन ने दरगाह में हाजिरी देते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ की जियारत की. इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना में अमन, भाईचारे, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी. उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह दुनिया भर में शांति और प्रेम का संदेश देती है.
जायरीनों की दस्तारबंदी कर पेश किया गया खास तबर्रुक
सैय्यद मोइनुद्दीन के लिए दरगाह में खास जियारत का इंतजाम पीर सैय्यद सुल्तानुल हसन मिस्बाही ने किया. उन्होंने हैदराबाद से आए इस डेलिगेशन की दस्तारबंदी की और उन्हें दरगाह शरीफ का तबर्रुक पेश किया. पीर सैय्यद सुल्तानुल हसन मिस्बाही ने बताया कि "अजमेर शरीफ दरगाह हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा मजहबी जगहों में से एक है. यहां हर मजहब और फिरके के लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और उन्हें यहां से निराश नहीं लौटना पड़ता."
हैदराबाद और बरेली से आया था डेलीगेशन
सैय्यद सुल्तानुल हसन मिस्बाही ने आगे कहा कि तेलंगाना की तरक्की के साथ-साथ उन्होंने देश की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए भी दुआ की है. इस मौके पर मोहम्मद फरीद, मोहम्मद कदीर हैदराबाद से जियारत के लिए पहुंचे थे, जबकि बरेली शरीफ से मास्टर अफसर अली खान और अहसन रजा खान अपनी मन्नतों के साथ यहां पहुंचे. सभी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाई और देश-प्रदेश में भाईचारे की दुआ मांगी.
