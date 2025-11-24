Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3016395
Zee SalaamIndian Muslim

ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर सूफी डेलीगेशन ने लगाई हाजिरी, तेलंगाना और देश के लिए मांगी गई खास दुआ

Telangana Deligation Khwaja Garib Nawaz Mazar Visit: हैदराबाद से एक डेलीगेशन अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के मजार की जियारत के लिए पहुंचा. इस मौके पर डेलीगेशन ने चादरपोशी पर तेलंगाना और देश की खुशहाली के लिए खास दुआएं की. हैदराबाद के अलावा बरेली से भी आए डेलीगेशन ने भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर तरक्की और भाईचारे की दुआ मांगी.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:03 PM IST

Trending Photos

तेलंगाना डेलीगेशन ने अजमेर दरगाह पर की खास दुआ
तेलंगाना डेलीगेशन ने अजमेर दरगाह पर की खास दुआ

Ajmer Sharif Dargah News Today: राजस्थान के अजमेर में स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर हर रोज देश दुनिया से अकीदमंदों का हुजूम पहुंच रहा है. ख्वाजा की दर पर पहुंचने वाले मुरीदों में मशहूर हस्तियों से लेकर आम लोग तक शामिल हैं. सोमवार (24 नवंबर) को अजमेर शरीफ दरगाह में तेलंगाना और वहां की आवाम की खुशहाली के लिए खास चादर पोशी की गई.

यह चादर सूफी खानकाहों और दरगाहों के प्रतिनिधि बंदेशाह दरगाह के सैय्यद मोइनुद्दीन की ओर से पेश की गई, जो अपने डेलिगेशन के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे थे. सैय्यद मोइनुद्दीन ने दरगाह में हाजिरी देते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ की जियारत की. इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना में अमन, भाईचारे, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी. उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह दुनिया भर में शांति और प्रेम का संदेश देती है.

जायरीनों की दस्तारबंदी कर पेश किया गया खास तबर्रुक

Add Zee News as a Preferred Source

सैय्यद मोइनुद्दीन के लिए दरगाह में खास जियारत का इंतजाम पीर सैय्यद सुल्तानुल हसन मिस्बाही ने किया. उन्होंने हैदराबाद से आए इस डेलिगेशन की दस्तारबंदी की और उन्हें दरगाह शरीफ का तबर्रुक पेश किया. पीर सैय्यद सुल्तानुल हसन मिस्बाही ने बताया कि "अजमेर शरीफ दरगाह हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा मजहबी जगहों में से एक है. यहां हर मजहब और फिरके के लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और उन्हें यहां से निराश नहीं लौटना पड़ता."

हैदराबाद और बरेली से आया था डेलीगेशन

सैय्यद सुल्तानुल हसन मिस्बाही ने आगे कहा कि तेलंगाना की तरक्की के साथ-साथ उन्होंने देश की सलामती,  अमन और खुशहाली के लिए भी दुआ की है. इस मौके पर मोहम्मद फरीद, मोहम्मद कदीर हैदराबाद से जियारत के लिए पहुंचे थे, जबकि बरेली शरीफ से मास्टर अफसर अली खान और अहसन रजा खान अपनी मन्नतों के साथ यहां पहुंचे. सभी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाई और देश-प्रदेश में भाईचारे की दुआ मांगी.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पर मलेशिया, अब नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट होंगे बंद! जानें क्या है वजह?

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Rajasthan newsAjmer Sharif Dargah NewsTelangana NEWSmuslim news

Trending news

Rajasthan news
अजमेर शरीफ में सूफी डेलीगेशन ने लगाई हाजिरी, तेलंगाना व देश की खुशहाली की मांगी दुआ
Uma Bharti on bangal babri masjid controversy
बंगाल में भी वही करेंग,जो अयोध्या में किया; MLA हुमायूं के बयान पर उमा भारती की धमकी
Malaysia news
ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पर मलेशिया, अब नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट होंगे बंद!
Sambhal news
संभल में चारों तरफ शांति और सद्भाव; हिंसा की बरसी मनाने पर भड़के जफर अली
Delhi Car Blast Dr Arif
Delhi Blast: आतंकी नहीं है डॉ. आरिफ, पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने किया रिहा
UP News
संभल हिंसा: पहली बरसी पर छावनी में बदला जामा मस्जिद इलाका; हरिहर सेना से डरा प्रशासन
Nigeria News
नाइजीरिया: कैथोलिक स्कूल से 303 बच्चे और 12 टीचर किडनैप, चार दिन में दूसरा बड़ा हमला
Pakistan News
पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकी हमला, भीषण धमाके के बाद हमलावरों ने की गोलीबारी
Gaza News
44 दिनों में इजरायल ने 500 बार तोड़ा सीजफायर, गज़ा में सैकड़ों लोगों की हुई मौत
LG Manoj Sinha Mata Vaishno Devi University
वैष्णो देवी कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को नहीं मेलगा एडमिशन? भाजपा की मांग पर विवाद