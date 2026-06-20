इस बहस के दौरान एक नाबालिग मुस्लिम बच्चे को पाकिस्तानी और अवैध घुसपैठिया बोला गया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस वाला भी दिख रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति नाबिलग बच्चे के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहा है और उसे अपमानित करने के लिए पाकिस्तानी, अवैध घुसपैठिया बोल रहा है. वीडियो में नदीम को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मेरे दादाजी भारतीय सेना में सूबेदार हैं. मुझे भारतीय होने पर गर्व है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आरोपी व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की. वहीं, इस मामले में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.