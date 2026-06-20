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नाबालिग को 'पाकिस्तानी' कहकर किया अपमानित; नदीम बोला- मेरे दादाजी फौज में थे

Hyderabad News: हैदराबाद में एक अपार्टमेंट विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, जब एक मुस्लिम परिवार और उनके नाबालिग बेटे को कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग की है. मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 20, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:54 PM IST
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