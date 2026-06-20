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Hyderabad News: भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर गद्दार, आतंकवादी और पाकिस्तानी बोलने का चलन पुराना हो गया है. यहां तक कि संसद भवन में भी एक मुस्लिम सांसद को भी पाकिस्तानी, आतंकवादी जैसे शब्दों से अपमानित किया जा चुका है. हिंदूवादी चरमपंथी समूहों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक शब्दावली इस्तेमाल करना अधिकार समझा जाता है. इसी कड़ी में तेलंगाना के हैदराबाद से एक परेशान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां भारतीय सेना के रिटायर्ड जवान के नाबालिग पोते नदीम अहमद को मुसलमान होने की वजह से अपमानित किया गया और उसे पाकिस्तानी और अवैध घुसपैठिया बोला गया.
यह विवाद जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में स्थित जनप्रिया लेकफ्रंट अपार्टमेंट्स का है. यहां शेख नसीमा नाम की महिला अपने पति के साथ रहती है. नसीमा के पास के पर्शियन ब्रीड की एक पालतू बिल्ली भी है. इसी बिल्ली को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो सांप्रदायिक भेदभाव के रूप में बदल गया. हालांकि नसीमा ने आश्वासन दिया कि बिल्ली बालकॉनी में रह रही है तो उसे साफ करेगी. इसके बावजूद सोसाइटी के उपाध्यक्ष और निवासियों का एक समूह फ्लैट के बाहर इकट्ठा हुआ, उनके साथ गाली-गलौज की और सांप्रदायिक टिप्पणियां करते हुए उन्हें "पाकिस्तानी," "पाकिस्तानी एजेंट" और "अवैध" कहा.
इस बहस के दौरान एक नाबालिग मुस्लिम बच्चे को पाकिस्तानी और अवैध घुसपैठिया बोला गया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस वाला भी दिख रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति नाबिलग बच्चे के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहा है और उसे अपमानित करने के लिए पाकिस्तानी, अवैध घुसपैठिया बोल रहा है. वीडियो में नदीम को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मेरे दादाजी भारतीय सेना में सूबेदार हैं. मुझे भारतीय होने पर गर्व है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आरोपी व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की. वहीं, इस मामले में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.