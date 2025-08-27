भगवा लव-ट्रैप का हुआ खुलासा, रवी कुमार ने पहचान छिपाकर 3 मुस्लिम लड़कियों से की शादी, दर्ज हुई FIR

Hyderabad News: तेलंगाना के हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक हिंदू व्यक्ति ई.न. रवी कुमार पर अपनी पहचान छिपाकर मुस्लिम लड़कियों से शादी करने और उत्पीड़न के इल्जाम में एक FIR दर्ज करवाई गई है. इस घटना के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश देखा जा रहा है. लोग मुल्जिम व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

दरअसल, हैदराबाद के अतापुर का रहने वाला ई.न. रवी कुमार अपने आप को रफी बताकर मुस्लिम युवतियों के टार्गेट करता था. वह कॉलेज में पढ़ने वाली मासूम मुस्लिम युवतियों को पहले प्यार के जाल में फंसाता था, फिर उनके प्राइवेट वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर के ब्लैकमेल करता था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ई.न. रवी कुमार की तीसरी मुस्लिम पत्नी ने उसके उत्पीड़न से तंग आकर पुलिस में शिकायत की. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है.

पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ई.न. रवी कुमार का यह पैटर्न था और वह अपनी पहचान छिपाकर तीन मुस्लिम लड़कियों से शादी कर चुका है. पुलिस ने बताया कि रवी कुमार उर्फ रफी मुस्लिम युवतियों की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर शादी के लिए ब्लैकमेल करता था. FIR के बाद पुलिस की टीम इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि मुस्लिम संगठनों की ओर से ऐसे मुद्दे को कई बार उठाने की कोशिश की गई है और मुस्लिम समाज को जागरूक किया गया है. नाम और धर्म छिपाकर शादी करने का मामला इससे पहले भी आ चुका है. इस घटना के बाद लोग हैरत में हैं कि एक हिंदू लड़के ने अपनी पहचान छिपाकर तीन शादियां क्यों की और तीनों शादियां सिर्फ मुस्लिम लड़कियों से ही क्यों? मुस्लिम संगठन इस मामले को भगवा लव-ट्रैप करार देते हुए मुस्लिम युवतियों से सावधान रहने की अपील की है.