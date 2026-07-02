/कॉलेज में रोहिंग्या तलबा खोजने पहुंचे बीजेपी नेता; प्रिंसिपल ने खोल दी पोल, दर्ज कराया FIR

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Talangana News Today: बीजेपी नेताओं पर अक्सर मुद्दों से भटकाने और फ़िर्क़ा-वाराना सियासत करने के आरोप लगते रहे हैं. इसी तरह का इल्जाम तेलंगाना में बीजेपी के एक नेता पर लगा, जब वह हैदराबाद के ओल्ड सिटी में मौजूद एक जूनियर कॉलेज में अपने हामियों के साथ पहुंच गए. इससे कॉलेज में तनाव फैल गया, और अफरा तफरी मच गई.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद के ओल्ड सिटी का जूनियर कॉलेज में उस समय तनाजा खड़ा हो गया, जब वह अपने हामियों के साथ कॉलेज कैंपस में पहुंच गए. उन्होंने दावा किया कि वहां रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं. दूसरी ओर कॉलेज इंताजामियों ने इस इल्जाम को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
रोहिंग्या तलबा का एडमिशन मामला क्या है?
यह पूरा मामला बुधवार (1 जुलाई 2026) का है. भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदेला श्रीरामुलु यादव अपने कुछ हामियों के साथ ओल्ड सिटी के नूरिया सहकारी जूनियर कॉलेज पहुंचे. श्रीरामुलु यादव ने साल 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में महेश्वरम सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीआरएस प्रत्याशी से वह चुनाव हार गए थे.
श्रीरामुलु यादव, नूरिया सहकारी जूनियर कॉलेज में पहुंचने के बाद वहां मौजूद मुलाजिमीन से तलबा का रिकॉर्ड दिखाने के लिए दबाव बनाने लगे. कॉलेज में लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग में भी दिखाई देता है कि नेता और उनके साथ आए लोग ऑफिस में मौजूद मुलाजिमों से दाखिला लेने वाले तलबा की जानकारी मांग रहे हैं. उनकी खास दिलचस्पी दो तलबा के बारे में जानकारी लेने में थी.
कॉलेज में रोहिंग्या तलबा का इल्जाम लगाकर बीजेपी नेता का बवाल
इस दौरान कॉलेज के जिम्मेदार मुलाजिमीन ने बीजेपी नेता को बताया कि यहां पढ़ने वाले सभी तलबा का दाखिला कानूनी और वैध दस्तावेजात की बुनियाद पर ही लिया गया है. मुलाजिमीन के मुताबिक, सभी तलबा के पास आधार कार्ड के साथ दूसरे जरूरी कागजात मौजूद हैं. इसी बुनियाद पर उन्हें दाखिला नियमों के दायरे में दिया गया है.
बाद में जारी एक वीडियो बयान में श्रीरामुलु यादव ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बालापुर इलाके में रहने वाला एक बच्चा इस कॉलेज में पढ़ता है. उन्होंने आगे दावा किया कि मामला सिर्फ एक तलबा का नहीं है, बल्कि यहां रोहिंग्या मुसलमानों के कई बच्चे पढ़ रहे हैं.
बीजेपी नेता ने यह भी इल्जाम लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ऐसे लोगों का साथ दे रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की डराने-धमकाने की सियासत से पीछे हटने वाली नहीं है.
कॉलेज प्रिंसिपल ने क्या कहा?
दूसरी तरफ कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद गाजीउद्दीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने संतोष नगर थाना में लिखित शिकायत देकर कहा कि बीजेपी नेता के सभी आरोप बेबुनियाद और गलत हैं. कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक, जिस समय यह घटना हुई, वह कॉलेज में मौजूद नहीं थे. उनकी गैरमौजूदगी में नेता परिसर में दाखिल हुए, ऑफिस के मुलाजिमीन से बहस की और उनकी इजाजत के बिना वीडियो रिकॉर्डिंग भी की.
शिकायत में प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा का दाखिला नियमों के मुताबिक किया जाता है और सभी जरुरी दस्तावेजों की जांच के बाद ही एडमिशन दिया जाता है. हालांकि, इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है. ऐसे में बीजेपी नेता के आरोप और कॉलेज प्रशासन के इनकार के बीच यह विवाद फिलहाल आरोप-प्रत्यारोप तक ही महदूद है.