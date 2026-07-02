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कॉलेज में रोहिंग्या तलबा खोजने पहुंचे बीजेपी नेता; प्रिंसिपल ने खोल दी पोल, दर्ज कराया FIR

BJP Claims Rohingya Students: हैदराबाद के ओल्ड सिटी के मशहूर नूरिया सहकारी जूनियर कॉलेज में बुधवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया है, जब बीजेपी के एक नेता कॉलेज कैंपस में गैर-कानूनी ढंग से रोहिंग्या तलबा के दाखिला लेने का दावा किया है. वहीं, कॉलेज प्रशासन ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि सभी तलबा का दाखिला वैध दस्तावेजों के बुनियाद पर हुआ है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 02, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:25 AM IST
कॉलेज में रोहिंग्या तलबा खोजने पहुंचे बीजेपी नेता; प्रिंसिपल ने खोल दी पोल, दर्ज कराया FIR
Image Credit: बीजेपी नेता का हैदराबाद के कॉलेज में रोहिंग्या तलबा के दाखिला लेने का दावा (PC-सियासत)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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