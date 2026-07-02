/कॉलेज में रोहिंग्या तलबा खोजने पहुंचे बीजेपी नेता; प्रिंसिपल ने खोल दी पोल, दर्ज कराया FIR

कॉलेज प्रिंसिपल ने क्या कहा?

दूसरी तरफ कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद गाजीउद्दीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने संतोष नगर थाना में लिखित शिकायत देकर कहा कि बीजेपी नेता के सभी आरोप बेबुनियाद और गलत हैं. कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक, जिस समय यह घटना हुई, वह कॉलेज में मौजूद नहीं थे. उनकी गैरमौजूदगी में नेता परिसर में दाखिल हुए, ऑफिस के मुलाजिमीन से बहस की और उनकी इजाजत के बिना वीडियो रिकॉर्डिंग भी की.