बकरीद से पहले हैदराबाद में गौरक्षकों का आतंक! गोवंश बताकर ट्रक पर किया पथराव

Hyderabad Hindutva Groups Attack on Goods Truck: हैदराबाद के गुडीमल्कापुर और मेहदीपटनम इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब कथित गौरक्षकों एक ट्रक मवेशी भरे होने के शक में हमला कर दिया. इस हमले में दो पुलिसकर्मीय और कुछ राहगीर घायल हो गए. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे AIMIM विधायक माजिद हुसैन ने गौरक्षकों को लताड़ लगाई और जांच की तो कुछ और ही निकला.
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Telangana News Today in Hindi: बकरीद से पहले जहां एक तरफ कुर्बानी, सब्र और इंसानियत का पैगाम दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शक के नाम पर दक्षिणपंथी संगठन के जरिये कानून हाथ में लेने की घटनाएं लगातार सवाल खड़े कर रही हैं. हैदराबाद के गुडीमल्कापुर और मेहदीपटनम इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने एक ट्रक को रोककर उस पर पथराव शुरू कर दिया.
हालांकि, बाद में पता चला कि जिस गाड़ी को मवेशियों से भरा हुआ बताया जा रहा था, उसमें सिर्फ प्लाईवुड लदा हुआ था. गौरक्षकों के एक समूह को शक हुआ कि ट्रक में गाय या बैल ले जाए जा रहे हैं. इसी शक के आधार पर गौरक्षकों ने ट्रक को जबरन रोक लिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, बिना किसी पुष्टि के ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी की गई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया.
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि कथित गौरक्षकों ने ट्रक और उसके ड्राइवर पर पथराव किया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया. पथराव के दौरान दो पुलिसकर्मी और कुछ राहगीर भी घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों में डर और अफरा-तफरी मच गई. इसक घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नामपल्ली विधायक माजिद हुसैन तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने हालात को शांत कराने की कोशिश की और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की. AIMIM विधायक ने इस पूरी घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.
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बाद में स्थानीय लोगों और पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि ट्रक में किसी तरह के मवेशी नहीं थे, बल्कि उसमें सिर्फ प्लाईवुड भरा हुआ था. इसके बावजूद ट्रक को रोककर हमला किया गया. माजिद हुसैन ने पुलिस की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि जब स्थानीय लोग लगातार सच बताने की कोशिश कर रहे थे, तब भी समय रहते हालात को काबू में रखने के लिए जरुरी कदम नहीं उठाए गए.
AIMIM विधायक माजिद हुसैन ने कहा कि गौरक्षकों पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोग प्लाईवुड को गाय और बल करार दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सालभर गौहत्या होती है, फिर ये लोग कहां होते हैं. देश के कई राज्यों में बहुसंख्यक समुदाय के लोग इसे खाते हैं. माजिद हुसैन ने कहा कि बकरीद आ रही है, इसलिए मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को घेरने को कोशिश हो रही है.
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