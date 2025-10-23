Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2971953
Zee SalaamIndian Muslim

गाय तस्करी की झूठी सूचना देकर गौ रक्षक सोनू को बुलाया फिर मारी गोली; BJP ने निकाला AIMIM एंगल

Hyderabad News: हैदरबाद मे सोनू नाम के एक शख्स को गोली मार दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू एक गौरक्षक है, जिसे जानकारी दी गई थी कि कहीं गायों की तस्करी हो रही है. जब वह वहां पहुंचा तो एक शख्स ने उस पर गोली चला दी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 23, 2025, 09:06 AM IST

Trending Photos

गाय तस्करी की झूठी सूचना देकर गौ रक्षक सोनू को बुलाया फिर मारी गोली; BJP ने निकाला AIMIM एंगल

Hyderabad News: हैदराबाद के घाटकेसर इलाके में बुधवार को गौ-तस्करी माफिया के जरिए एक गौ-रक्षक सोनू को गोली मार दी गई. बताया जा रहा है कि सोनू पिछले 5-6 सालों से गायों की रक्षा के काम में सक्रिय थे. फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

सोनू को कैसे लगी गोली?

सोनू की मां, जो वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने सरकार से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने कहा, "मेरा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. मैं इस काम के लिए 10 और बेटे कुर्बान कर दूंगी. उसने मुझे फोन कर बताया कि घाटकेसर में उसे गोली मार दी गई है. उसे अस्पताल लाया गया. वह पिछले 5-6 साल से यह काम कर रहा है. मैं सरकार से मांग करती हूं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए."

झांसा देकर बुलाया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनू को एक गिरोह ने फोन करके झांसा दिया था कि उनके पास गायों की तस्करी की जानकारी है. जब वह वहां पहुंचा, तो मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी. इसके बाद पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के बाद, राज्य के बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि सोनू को तब गोली मारी गई जब वह गायों की अवैध ढुलाई रोकने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे AIMIM से जुड़े लोग हैं.

बीजेपी नेता माधवी लगा ने एआईएमआईएम पर गंभीर इल्जाम

बीजेपी नेता माधवी लता ने AIMIM पर हमला बोलते हुए कहा, "इस शख्स (फोटो दिखाते हुए) ने गौ-रक्षक प्रशांत उर्फ सोनू को गोली मारी है. यह साफ हो गया है कि वह कौन है. जो गायों की रक्षा करते हैं, वही संविधान की रक्षा करते हैं. अगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं किया, तो इसका मतलब पुलिस उनकी मदद कर रही है. आरोपी AIMIM से जुड़ा है. मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती देती हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो सोनू को न्याय दिलाएं. प्रशांत जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है, यह हत्या की कोशिश है."

फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और कहा है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं सोनू की हालत नाजुक बनी हुई है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

HyderabadHyderabad Newsgaurakshak

Trending news

halal
Halal राज्य में किया बैन, लेकिन नहीं रोका एक्सपोर्ट; बर्क ने योगी से पूछे सख्त सवाल
Gaza News
Israel ने अलापा पुराना राग, गुस्साए ICJ मानवीय सहायता रोकने पर लगाई तगड़ी लताड़
Hyderabad
Hyderabad: गौरक्षक बना गोली का शिकार, BJP ने AIMIM पर संगीन इल्जाम
Love Jihad
Assam में ये नए बिल मचाएंगे बवाल, Love Jihad और बहुविवाह पर बनेंगे सख्त कानून?
Sufiyan Medina
प्रेमानंद महाराज के लिए मदीने में सुफियान की दुआ बनी मुसीबत, अब जान पर बन आई बात
Chandrababu Naidu UAE Visit
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का UAE में गर्मजोशी से स्वागत
Uttar Pradesh news
Muzaffarnagr: साहूकार रौशन पंडित ने ले ली तीन मासूम बच्चों के पिता मुबश्शिर की जान
Afghanistan Pakistan Border Clash
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के झूठे दावों पर कड़ा हमला किया, सुनाई खरी-खोटी
Islamic revolutionary army
ISI बांग्लादेश में खड़ा कर रहा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी; भारत को खतरा!
Abu Azmi on Nitesh Rane
'मुस्लिम-हिंदू साथ रहते थे, BJP ने 12 साल में फैलाई नफरत', अबू आजमी का बड़ा बयान