गाय तस्करी की झूठी सूचना देकर गौ रक्षक सोनू को बुलाया फिर मारी गोली; BJP ने निकाला AIMIM एंगल

Hyderabad News: हैदराबाद के घाटकेसर इलाके में बुधवार को गौ-तस्करी माफिया के जरिए एक गौ-रक्षक सोनू को गोली मार दी गई. बताया जा रहा है कि सोनू पिछले 5-6 सालों से गायों की रक्षा के काम में सक्रिय थे. फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

सोनू को कैसे लगी गोली?

सोनू की मां, जो वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने सरकार से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने कहा, "मेरा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. मैं इस काम के लिए 10 और बेटे कुर्बान कर दूंगी. उसने मुझे फोन कर बताया कि घाटकेसर में उसे गोली मार दी गई है. उसे अस्पताल लाया गया. वह पिछले 5-6 साल से यह काम कर रहा है. मैं सरकार से मांग करती हूं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए."

झांसा देकर बुलाया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनू को एक गिरोह ने फोन करके झांसा दिया था कि उनके पास गायों की तस्करी की जानकारी है. जब वह वहां पहुंचा, तो मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी. इसके बाद पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है.

घटना के बाद, राज्य के बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि सोनू को तब गोली मारी गई जब वह गायों की अवैध ढुलाई रोकने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे AIMIM से जुड़े लोग हैं.

बीजेपी नेता माधवी लगा ने एआईएमआईएम पर गंभीर इल्जाम

बीजेपी नेता माधवी लता ने AIMIM पर हमला बोलते हुए कहा, "इस शख्स (फोटो दिखाते हुए) ने गौ-रक्षक प्रशांत उर्फ सोनू को गोली मारी है. यह साफ हो गया है कि वह कौन है. जो गायों की रक्षा करते हैं, वही संविधान की रक्षा करते हैं. अगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं किया, तो इसका मतलब पुलिस उनकी मदद कर रही है. आरोपी AIMIM से जुड़ा है. मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती देती हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो सोनू को न्याय दिलाएं. प्रशांत जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है, यह हत्या की कोशिश है."

फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और कहा है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं सोनू की हालत नाजुक बनी हुई है.