Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3219861
Zee SalaamIndian Muslimहैदराबाद में ‘गौ रक्षा’ के नाम पर बवाल, ओवैसी के विधायक को संभालना पड़ा मोर्चा

हैदराबाद में ‘गौ रक्षा’ के नाम पर बवाल, ओवैसी के विधायक को संभालना पड़ा मोर्चा

Hyderabad Violence News: हैदराबाद के गुडीमलकापुर इलाके में मवेशियों के परिवहन से जुड़ी अफवाहों के बाद दो गुटों के बीच पत्थरबाज़ी और तनाव भड़क उठा. इस घटना में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए. माजिद हुसैन और अमजदुल्ला खान ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 17, 2026, 08:48 AM IST

Trending Photos

हैदराबाद में ‘गौ रक्षा’ के नाम पर बवाल, ओवैसी के विधायक को संभालना पड़ा मोर्चा

Hyderabad News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हिंदू संगठन के लोगों ने आतंक मचा रखा है.  गुदीमलकापुर इलाके में शनिवार रात उस समय तनाव फैल गया जब मवेशियों के परिवहन की अफवाह को लेकर दो समूहों के बीच पथराव शुरू हो गया. घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और देर रात तक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी रही.

दरअसल, रात करीब 12 बजे कुछ गौरक्षकों ने एक कंटेनर को रोक लिया. उन्हें शक था कि वाहन में मवेशियों को ले जाया जा रहा है. हालांकि जांच में पता चला कि कंटेनर में कार्डबोर्ड और प्लाईवुड सामग्री भरी हुई थी. आरोप है कि इसके बावजूद गौरक्षकों ने वाहन पर पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो गए और दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई. चश्मदीदों के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर गौरक्षकों को वहां से खदेड़ दिया. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया. घटना में कम से कम दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कुछ राहगीरों को भी चोटें आईं. कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की. बाद में सीनियर अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया. इलाके में देर रात तक पुलिस गश्त बढ़ा दी गई ताकि किसी भी तरह की नई हिंसा को रोका जा सके.

ओवैसी के विधायक ने क्या कहा?
घटना के दौरान AIMIM के विधायक माजिद हुसैन भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोग पहले से नारेबाजी कर रहे थे और विवाद बढ़ रहा था, तब पुलिस कहां थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हालात संभालने में पूरी तरह विफल रही. मजीद हुसैन ने कहा कि स्थानीय लोग बार-बार पुलिस को बता रहे थे कि ट्रक में केवल प्लाईवुड सामग्री है, फिर भी हंगामा जारी रहा. उनका आरोप था कि पुलिस सिर्फ लाठीचार्ज की धमकी देती रही और समय रहते हालात को नियंत्रित नहीं कर पाई. कुछ समय के लिए विधायक और स्थानीय लोगों ने धरना भी दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस पर लगा गंभीर आरोप
वहीं मजलिस बचाओ तहरीक के प्रवक्ता अमजदुल्लाह खान ने भी पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 150 गौरक्षक भगवा झंडों के साथ सड़क पर जमा हुए और ट्रकों को रोककर ड्राइवरों पर हमला किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई सख्त कार्रवाई नहीं की. अमजदुल्लाह खान ने कहा कि हाल ही में तेलंगाना के डीजीपी सीवी आनंद ने चेतावनी दी थी कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर गौरक्षकों की गतिविधियां जारी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कई जगह सिर्फ मूकदर्शक बनी हुई है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Hyderabad NewsHyderabad ViolenceHyderabad Violence NewsGudimalkapur Clash

Trending news

Iran Hormuz Strategy
ईरान ने होर्मुज़ के लिए बनाया नया मास्टर प्लान, IRGC की नई चाल से ट्रंप की उड़ी नींद
muslim news
कार्रवाई का खौफ दिखाकर मदरसों से उगाही कर रहे गैंग का भंडाफोड़; तीन आरोपी गिरफ्तार
Israel Killed Hamas Military Leader
7 अक्टूबर हमले का जिम्मेदार मिलिट्री लीडर की हत्या;इजराइल बोला,आज मिली कलेजे को ठंडक
Pilibhit
ज़मीन, बरगद और मज़ार मुसलमान का फिर भी पूजा-पाठ करने की जिद; बवालियों को खदेड़ा!
India Threatens Pakistan
आतंकवाद छोड़ो वरना भूगोल से मिट जाओगे;PAK को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदीकी की चेतावनी
Sambhal news
संभल हिंसा:ASP अनुज चौधरी से कोर्ट में 2 घंटे पूछताछ,आरोपियों के वकीलों ने पूछे सवाल
West Bengal
पश्चिम बंगाल के बच्चों को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, मुग़ल शासक अकबर महान था
Pakistan News
बलूचिस्तान में 'सिविल वॉर' जैसे हालात! सुरक्षा संकट पर असेंबली में उठी आवाजें
muslim news
चुनावी भाषण मामले में आजम खान को लगा बड़ा झटका; MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
Gaza News
इजरायल ने बंदूक की नोंक पर हथिया ली ग़ज़ा की 60% जमीन, नेतन्याहू का बड़ा दावा!