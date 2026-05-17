हैदराबाद में ‘गौ रक्षा’ के नाम पर बवाल, ओवैसी के विधायक को संभालना पड़ा मोर्चा

Hyderabad News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हिंदू संगठन के लोगों ने आतंक मचा रखा है. गुदीमलकापुर इलाके में शनिवार रात उस समय तनाव फैल गया जब मवेशियों के परिवहन की अफवाह को लेकर दो समूहों के बीच पथराव शुरू हो गया. घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और देर रात तक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी रही.

दरअसल, रात करीब 12 बजे कुछ गौरक्षकों ने एक कंटेनर को रोक लिया. उन्हें शक था कि वाहन में मवेशियों को ले जाया जा रहा है. हालांकि जांच में पता चला कि कंटेनर में कार्डबोर्ड और प्लाईवुड सामग्री भरी हुई थी. आरोप है कि इसके बावजूद गौरक्षकों ने वाहन पर पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो गए और दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई. चश्मदीदों के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर गौरक्षकों को वहां से खदेड़ दिया. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया. घटना में कम से कम दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कुछ राहगीरों को भी चोटें आईं. कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की. बाद में सीनियर अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया. इलाके में देर रात तक पुलिस गश्त बढ़ा दी गई ताकि किसी भी तरह की नई हिंसा को रोका जा सके.

ओवैसी के विधायक ने क्या कहा?

घटना के दौरान AIMIM के विधायक माजिद हुसैन भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोग पहले से नारेबाजी कर रहे थे और विवाद बढ़ रहा था, तब पुलिस कहां थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हालात संभालने में पूरी तरह विफल रही. मजीद हुसैन ने कहा कि स्थानीय लोग बार-बार पुलिस को बता रहे थे कि ट्रक में केवल प्लाईवुड सामग्री है, फिर भी हंगामा जारी रहा. उनका आरोप था कि पुलिस सिर्फ लाठीचार्ज की धमकी देती रही और समय रहते हालात को नियंत्रित नहीं कर पाई. कुछ समय के लिए विधायक और स्थानीय लोगों ने धरना भी दिया.

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पुलिस पर लगा गंभीर आरोप

वहीं मजलिस बचाओ तहरीक के प्रवक्ता अमजदुल्लाह खान ने भी पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 150 गौरक्षक भगवा झंडों के साथ सड़क पर जमा हुए और ट्रकों को रोककर ड्राइवरों पर हमला किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई सख्त कार्रवाई नहीं की. अमजदुल्लाह खान ने कहा कि हाल ही में तेलंगाना के डीजीपी सीवी आनंद ने चेतावनी दी थी कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर गौरक्षकों की गतिविधियां जारी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कई जगह सिर्फ मूकदर्शक बनी हुई है.