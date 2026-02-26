नित्यकर्म करने मंदिर गया था 'जुबैर'; नमाज़ पढ़ने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर की गई पिटाई!

Telangana News: देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. आलम यह है कि अब व्यापारियों, कारोबारियों और मानसिक रूप से बीमार मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है. इंसानियत को झकझोर देने इसी तरह की एक घटना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आई है, जहां एक मानसिक रूप से बीमार मुस्लिम नौजवान के मंदिर परिसर में घूमने से हड़कंप मच गया.

पूरा मामला हैदराबाद के मेडचल इलाके के प्रताप सिंगारम गांव का है. यहां बुधवार (25 फरवरी) को उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने मंदिर के अंदर घूमते हुए नौजवान को पकड़ लिया. बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अपनी हिरासत में लिया और मेडिकल जांच के बाद मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल भेज दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रताप सिंगारम के मेडचल स्थित अयप्पा स्वामी मंदिर परिसर में एक मुस्लिम शख्स को घूमते हुए देखा गया. इस घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह लाल शर्ट में घायल अवस्था में निढाल होकर जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है. मौके पर उसके आसपास कई ग्रामीण मौजूद हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब स्थानीय लोग उससे कुछ पूछते हैं, तो वह महज कुछ शब्द दोहराता है.

वीडियो में एक ग्रामीण यह कहते हुए भी सुनाई देता है कि उसे मारने के बजाय पुलिस के हवाले कर दिया जाना चाहिए. वह कहता है, "इसे क्यों मार रहे हो? हमें इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए. पुलिस इसका ध्यान रखेगी." सूचना मिलने के बाद मेडिपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और नौजवान को हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिनमें धारा 298 (किसी धार्मिक स्थल या पवित्र चीज को अपमानित करने की नीयत से नुकसान पहुंचाना), 299 (किसी धर्म या विश्वास का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण कृत्य), 196 (धर्म, जाति आदि के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना), 301 (अवैध प्रवेश), 302 (किसी शख्स की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना)और 333 (घर में अनाधिकृत प्रवेश) शामिल हैं.

सियासत ने मेडिपल्ली के सहायक पुलिस आयुक्त के हवाले से बताया कि "मुस्लिम नौजवान ठीक बातचीत नहीं कर पा रहा है. सहायक पुलिस आयुक्त के मुताबिक, वह नित्या क्रिया के लिए वहां आया था. बाद में स्थानीय लोगों ने उसे मुख्य अयप्पा स्वामी मंदिर के अंदर स्थित छोटे अंजनेया मंदिर के पास संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा. उन्होंने बताया कि इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान वह बार-बार सिर्फ दो शब्द 'जुबैर' और 'बिहार' दोहरा रहा था. इसके बाद उसे हैदराबाद के गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है. गुरुवार (26 फरवरी) को 'जुबैर' को अदालत में पेश किया गया. मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि उसे एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए.

'सियासत' की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने आरोप लगाया कि नौजवान मंदिर के अंदर बने शेड की छत पर नमाज अदा कर रहा था. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में BJYM के एक नेता ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह चोरी के इरादे से आया था या नहीं, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. BYJM नेता ने दावा किया कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं और कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ केस दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं करती है.