Hyderabad News: ओवैसी के गढ़ में 'जय श्री राम' के नारे के साथ भीड़ का हमला, मजार और कब्रों को तोड़ा

Hyderabad News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीती रात एक धार्मिक झंडे को हटाने के विरोध के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एक कब्रिस्तान में घुसकर वहां मज़ार और कब्रों को तोड़ दिया. जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उनपर भी हमला किया गया.
नई दिल्ली: हैदराबाद में 14 जनवरी की दरमियानी रात को हिन्दूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने एक कब्रिस्तान में घुसकर तोड़फोड़ कर दी और विरोध किये जाने पर मकामी लोगों के साथ मारपीट की. उपद्रवियों ने कब्रिस्तान में बने एक मज़ार को भी निशाना बनाया. इस पूरी घटना का विडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
चश्मदीदों के मुताबिक उपद्रवियों ने धार्मिक झंडे को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया था, जिसके बाद माहौल खराब हुआ था. जब स्थानीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया. भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया और 'जय श्री राम' के नारे लगाए. इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी उस्मानिया अस्पताल में दाखिल कराया गया है.
घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े. फिलहाल इलाके में शान्ति है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है. दंगा प्रभावित इलाके में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की यूनिट्स को तैनात किया गया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. पुलिस लगातार स्थिति पर नज़र रख रही है.
अफवाहों पर विश्वास न करें: पुलिस
घटना के बाद हैदराबाद के साउथ रेंज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर, तफ़सीर इक़बाल ने कहा, "रात 11:30 बजे, हमें कुछ असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी मिली थी, जो पुराना पुरानापूल द्वार मंदिर के पास आए थे. वे अंदर घुसे और हमारे फ्लैक्स को फाड़ने की कोशिश की. उसके बाद, कुछ लोग इकट्ठा हो गए, और उपद्रव किया. कुछ लोग वहां नारे लगाने लगे. DCPs समेत हमारी पुलिस समय पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर किया. हमारी पुलिस उस पर काम कर रही है. हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें."
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अफवाहों के बाद हिंसा भड़क गई। 14 जनवरी की आधी रात को पुराना पुल के पास उपद्रवियों ने एक दरगाह और कबरों को नुकसान पहुंचाया तथा धार्मिक ध्वज को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया। #Telangana#HyderabadViolence#CommunalTension pic.twitter.com/JGuhy1Vk83
— तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) January 15, 2026
हमें हैदराबाद में शांति चाहिए: ओवैसी
इस घटना के बाद लोकल सांसद और AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घटना वाली जगह का दौरा किया है. पुराना पुल दरवाज़े पर पहुँचकर उन्होंने पुलिस अफसरों से वहाँ के हालात के बारे में जानकारी ली. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "अगर आप संघ परिवार से जुड़ी इन ताकतों का यह पैटर्न देखें, जो हैदराबाद में सांप्रदायिक अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, तो ज़्यादातर घटनाएं रात में हो रही हैं. यह ऐसे मुद्दे पर हो रही है जिसका कोई मतलब नहीं है. वे सांप्रदायिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ कहते हैं कि एक पोस्टर फेंका गया, कुछ कहते हैं कि वहां कुछ हुआ. मेरी चिंता यह है कि लोकल पुलिस क्या कर रही है? आपके पास CCTV कैमरे हैं और हैदराबाद में सबसे अच्छे CCTV कैमरों में से एक होना चाहिए। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और खासकर उस खास जगह पर. मेरी पार्टी और मैंने खुद यह पक्का करने के लिए बहुत कुछ किया है कि सांप्रदायिक मतभेद न हों और यहां तक कि लोकल कम्युनिटी ने भी आगे आकर मेरा साथ दिया है. हमें हैदराबाद में शांति चाहिए ताकि हैदराबाद आगे बढ़े."
