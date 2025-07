असदुद्दीन ओवैसी ने किरेन रिजिजू को दिखाया आईना; बोले- 'पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी...'

Hyderabad News Today: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. वहीं, अब किरेन रिजिजू के एक बयान के बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं रहे, बल्कि हम तो जैसे बंधक बना दिए गए हैं.

दरअसल, किरेन रिजिजू ने दावा किया था कि "भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा फायदा और सुरक्षा मिलती है. रिजिजू के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "भारत के अल्पसंख्यक की हैसियत अब दूसरे दर्जे के नागरिक की भी नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बंधक बना दिए गए हैं."

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पर तंज कसते हुए कहा, "वह भारत गणराज्य के मंत्री हैं, कोई राजा नहीं है. वह संवैधानिक पद पर बैठे हैं, किसी सिंहासन पर नहीं बैठे हैं." उन्होंने आगे लिखा, "अल्पसंख्यकों को अधिकार खैरात में नहीं मिला है, बल्कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार से मिला है.

रिजिजू के अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने के दावे पर उंगली उठाते हुए ओवैसी ने कहा, "क्या हर दिन उन्हें (मुसलमानों) को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहलवाना फायदा है? क्या भीड़ के जरिये मार दिया जाना सुरक्षा है?" उन्होंने आगे लिखा, "क्या भारतीय नागरिकों को जबरन बांग्लादेश में धकेल देना सुरक्षा है? क्या यह फख्र करने वाली बात है कि हमारे घरों को, मस्जिदों और मजारों को बिना कानूनी प्रक्रिया के डिमोलिश कर दिया जाता है? क्या यह 'सम्मान' है कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे लोग नफरत भरे भाषणों में हमें निशाना बनाते हैं?"

You are a Minister of the Indian Republic, not a monarch. @KirenRijiju You hold a constitutional post, not a throne. Minority rights are fundamental rights, not charity.

Is it a “benefit” to be called Pakistani, Bangladeshi, jihadi, or Rohingya every single day? Is it… https://t.co/G1dgmvj6Gl

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 7, 2025