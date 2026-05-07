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ऑटो ड्राइवर जहीर ने फिल्मी अंदाज में बचाई ओमलता की जान, बदमाश को भी दबोचा

Muslim Auto Driver Saved Life: हैदराबाद के बेगम बाजार इंसानियत और बहादुरी की अद्भुत मिसाल देखने को मिली जब एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने बुजुर्ग महिला और उसकी बहूक से साथ चैन स्नैचिंग करने वाले बदमाश को न सिर्फ पकड़ा बल्कि पुलिस के हवाले भी कर दिया. पुलिस ने बाद सीसीटीवी पहचान के आधार पर जहीर को सम्मानित किया है. 

Written By  Raihan Shahid|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: May 07, 2026, 02:36 PM IST

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जहीर ने जान पर खेल कर चैन स्नैचर्स को पकड़ा
जहीर ने जान पर खेल कर चैन स्नैचर्स को पकड़ा

Hyderabad News Today: जब सड़क पर खतरा अचानक सामने आए और इंसानियत का इम्तेहान हो, तो कुछ लोग बिना किसी डर और लालच के आगे बढ़कर मिसाल कायम कर देते हैं. ऐसा ही एक मामला हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में देखने को मिला, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने बहादुरी दिखाते हुए न सिर्फ एक महिला से चेन छिनने की कोशिश को नाकाम किया, बल्कि अपराधी को पकड़वाने में भी अहम भूमिका निभाई.

दरअसल, यह पूरी घटना 4 मार्च की सुबह की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, मंजी ओमलता अपनी बहू के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं. तभी अचानक एक बदमाश ने उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की. इस दौरान छीना-झपटी में आरोपी का स्कूटर भी असंतुलित होकर गिर गया, जिससे महिला ने जोर से शोर मचा दिया.

इसी बीच ऑटो ड्रावर मोहम्मद जहीर मंजी ओमलता और उनकी बहू के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए. वह चोर की मंशा पहले भाप गए थे, यही वजह है कि घटनास्थल से लगभग 100 मीटर आगे निकल चुके था और अपने पीछे के शीशे से पूरा मंजर को देख रहे थे. जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि एक महिला के साथ अपराध हो रहा है, वह तुरंत वापस मुड़ गये. 

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आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, तभी जहीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना ऑटो उसकी बाइक से टकरा दिया और उसे नीचे गिरा दिया. आरोपी ने उस समय जहीर पर डंडे से हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन जहीर पीछे नहीं हटे और पूरी हिम्मत के साथ उसका मुकाबला किया और पकड़ लिया. नतीजतन आरोपी के भागने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई. कुछ ही देर में पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 16 मामले दर्ज हैं. आरोपी की पहचान सोहेल के रुप में हुई है. यह पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने ऑटो ड्राइवर मोहम्मद जहीर की पहचान की. खास बात यह रही कि वह घटना के बाद बिना किसी पहचान या श्रेय की चाहत के वहां से चला गये थे.

बाद में हैदराबाद पुलिस ने उसे सम्मानित किया. पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने अपने ऑफिस में बुलाकर जहीर को प्रशंसा पत्र और नकद इनाम देकर सम्मानित किया. पुलिस आयुक्त ने कहा कि जहीर की बहादुरी नागरिक जिम्मेदारी की एक अद्भुत मिसाल है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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