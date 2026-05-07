ऑटो ड्राइवर जहीर ने फिल्मी अंदाज में बचाई ओमलता की जान, बदमाश को भी दबोचा

Muslim Auto Driver Saved Life: हैदराबाद के बेगम बाजार इंसानियत और बहादुरी की अद्भुत मिसाल देखने को मिली जब एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने बुजुर्ग महिला और उसकी बहूक से साथ चैन स्नैचिंग करने वाले बदमाश को न सिर्फ पकड़ा बल्कि पुलिस के हवाले भी कर दिया. पुलिस ने बाद सीसीटीवी पहचान के आधार पर जहीर को सम्मानित किया है.
Trending Photos
Hyderabad News Today: जब सड़क पर खतरा अचानक सामने आए और इंसानियत का इम्तेहान हो, तो कुछ लोग बिना किसी डर और लालच के आगे बढ़कर मिसाल कायम कर देते हैं. ऐसा ही एक मामला हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में देखने को मिला, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने बहादुरी दिखाते हुए न सिर्फ एक महिला से चेन छिनने की कोशिश को नाकाम किया, बल्कि अपराधी को पकड़वाने में भी अहम भूमिका निभाई.
दरअसल, यह पूरी घटना 4 मार्च की सुबह की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, मंजी ओमलता अपनी बहू के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं. तभी अचानक एक बदमाश ने उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की. इस दौरान छीना-झपटी में आरोपी का स्कूटर भी असंतुलित होकर गिर गया, जिससे महिला ने जोर से शोर मचा दिया.
100 meters आगे निकल चुका था Zaheer।
Side mirror में कुछ दिखा।
रुका।
सोचा।
U-turn लिया।
Hyderabad। Begum Bazar। भोर से पहले।
एक औरत की chain छिनने की कोशिश हो रही थी।
Accused भागने की कोशिश में था।
Zaheer ने अपना auto उस bike में घुसा दिया।
Accused ने लाठी उठाई।
Zaheer नहीं… pic.twitter.com/G4YepcWlFU
— Rajneeti Tadka (@RajneetiTadka) May 5, 2026
इसी बीच ऑटो ड्रावर मोहम्मद जहीर मंजी ओमलता और उनकी बहू के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए. वह चोर की मंशा पहले भाप गए थे, यही वजह है कि घटनास्थल से लगभग 100 मीटर आगे निकल चुके था और अपने पीछे के शीशे से पूरा मंजर को देख रहे थे. जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि एक महिला के साथ अपराध हो रहा है, वह तुरंत वापस मुड़ गये.
यह भी पढ़ें: कन्नौज में 14 साल की मदरसे की छात्रा को दीपू ने किया अपहरण, बंधक बनाकर किया गलत काम
आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, तभी जहीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना ऑटो उसकी बाइक से टकरा दिया और उसे नीचे गिरा दिया. आरोपी ने उस समय जहीर पर डंडे से हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन जहीर पीछे नहीं हटे और पूरी हिम्मत के साथ उसका मुकाबला किया और पकड़ लिया. नतीजतन आरोपी के भागने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई. कुछ ही देर में पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 16 मामले दर्ज हैं. आरोपी की पहचान सोहेल के रुप में हुई है. यह पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने ऑटो ड्राइवर मोहम्मद जहीर की पहचान की. खास बात यह रही कि वह घटना के बाद बिना किसी पहचान या श्रेय की चाहत के वहां से चला गये थे.
बाद में हैदराबाद पुलिस ने उसे सम्मानित किया. पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने अपने ऑफिस में बुलाकर जहीर को प्रशंसा पत्र और नकद इनाम देकर सम्मानित किया. पुलिस आयुक्त ने कहा कि जहीर की बहादुरी नागरिक जिम्मेदारी की एक अद्भुत मिसाल है.
यह भी पढ़ें: Delhi: सैकड़ों साल पुरानी पंच पीरान दरगाह को लगी DDA की नजर, बगैर नोटिस ढहाया!