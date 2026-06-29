/SIR के डर में पहले दस्तावेजों पर खर्च किए लाखों, फिर बांग्लादेश भेजे जाने के डर से रहमान ने कर ली आत्महत्या

रहमान के एक अन्य रिश्तेदार ने दावा किया कि अलग-अलग लोगों की सलाह पर उन्होंने अपने दस्तावेज जुटाने और ठीक कराने में करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च कर दिए थे. मृतक के भतीजे के मुताबिक, एक कागज में उनका नाम एक तरह से दर्ज था, जबकि दूसरे दस्तावेज में नाम अलग तरीके से लिखा हुआ था. इतना ही नहीं, उन्हें अपनी मां से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिल सके. पासपोर्ट में नाम की वर्तनी ठीक कराने के लिए भी उन्होंने लगभग 10 हजार रुपये खर्च किए थे.