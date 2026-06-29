/SIR के डर में पहले दस्तावेजों पर खर्च किए लाखों, फिर बांग्लादेश भेजे जाने के डर से रहमान ने कर ली आत्महत्या

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Telangana News Today: बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. चुनाव आयोग इसी क्रम में अब तेलंगाना समेत दूसरे राज्यों SIR प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसको लेकर बीते दिनों कथित तौर पर दहशत की वजह से कुछ लोगों ने आत्महत्या कर लिया. यही वजह है कि विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं, और इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
तेलंगाना में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर फैली चिंता के बीच हैदराबाद से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. हैदराबाद में गाड़ी चलाकर परिवार का गुजारा करने वाले 40 साल के शेख मुज्बिल रहमान ने इतवार (28 जून) की तड़के कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.
परिजनों का कहना है कि वह पिछले करीब एक महीने से वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को लेकर गहरे तनाव में थे. उनका दावा है कि इसी मानसिक दबाव की वजह से शेख मुज्बिल रहमान ने यह खौफनाक कदम उठाया. मृतक की पहचान बोराबांडा इलाके के रहने वाले शेख मुज्बिल रहमान के रूप में हुई है.
पीड़ित परिजनों के मुताबतिक, SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से वह लगातार परेशान रहने लगे थे. बताया गया कि तनाव इतना बढ़ गया था कि उन्होंने ठीक से खाना तक छोड़ दिया था. इतवार तड़के करीब तीन बजे उन्होंने अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी.
रहमान की बीवी ने पत्रकारों को बताया कि उनके तीन बच्चे हैं. इनमें से दो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं. उन्होंने कहा कि उनके शौहर को सबसे अधिक चिंता अपने परिवार के भविष्य की थी. बीवी के मुताबिक, उन्हें डर था कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा. वह बार-बार यही सोचते थे कि अगर ऐसा हुआ तो उनके दोनों बेटों की देखभाल कौन करेगा? यही चिंता उनके मन पर लगातार भारी पड़ती रही.
रहमान के एक अन्य रिश्तेदार ने दावा किया कि अलग-अलग लोगों की सलाह पर उन्होंने अपने दस्तावेज जुटाने और ठीक कराने में करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च कर दिए थे. मृतक के भतीजे के मुताबिक, एक कागज में उनका नाम एक तरह से दर्ज था, जबकि दूसरे दस्तावेज में नाम अलग तरीके से लिखा हुआ था. इतना ही नहीं, उन्हें अपनी मां से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिल सके. पासपोर्ट में नाम की वर्तनी ठीक कराने के लिए भी उन्होंने लगभग 10 हजार रुपये खर्च किए थे.
बता दें, तेलंगाना में घर-घर जाकर लोगों का विवरण दर्ज करने का काम 25 जून से शुरू हो चुका है. अब तक पूरे राज्य में एक करोड़ दो लाख पचहत्तर हजार SIR से जुड़े फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जो राज्य की लगभग 30 फीसदी आबादी को कवर करते हैं. यह पूरी प्रक्रिया 24 जुलाई तक जारी रहेगी.