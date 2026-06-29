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SIR के डर में पहले दस्तावेजों पर खर्च किए लाखों, फिर बांग्लादेश भेजे जाने के डर से रहमान ने कर ली आत्महत्या

Telangana SIR Controversy: तेलंगाना में बीते 25 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसको लेकर लोगों में डर का माहौल है. इतवार को वोटर लिस्ट से नाम कटने के डर से एक मुस्लिम शख्स ने कथित तौर पर आत्महत्या कर लिया. मृतक की बीवी ने इसको लेकर संगीन इल्जाम लगाए हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 29, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:59 AM IST
SIR के डर में पहले दस्तावेजों पर खर्च किए लाखों, फिर बांग्लादेश भेजे जाने के डर से रहमान ने कर ली आत्महत्या
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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