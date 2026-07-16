क्लास 2 के छात्रों को 'कलमा' पढ़ाने और मजहबी होमवर्क देने पर महिला टीचर बर्खास्त, BJP ने काटा बवाल

पुलिस ने BJP कारकुनों को किया गिरफ्तार

इदारे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए मुजाहिरिनों ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ नारे लगाए. मुजाहिरिनों ने मांग की, "इस स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द करें! इसे बंद करें! प्रिंसिपल को गिरफ्तार करें! इसमें शामिल सभी टीचरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए." एहतेजाज के दौरान पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए BJP नेता अंडेला श्रीरामुलु यादव ने स्कूल में अपनाए जा रहे करिकुलम को लेकर इल्जाम लगाए. पुलिस ने यादव और दीगर BJP कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जो सईदाबाद में इदारे के बाहर एहतेजाज कर रहे थे. यह एहतेजाज तब हुआ जब इल्जाम सामने आए कि एक टीचर ने क्लास 2 के स्टूडेंट्स को मजहबी होमवर्क दिया था.