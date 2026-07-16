क्लास 2 के छात्रों को 'कलमा' पढ़ाने और मजहबी होमवर्क देने पर महिला टीचर बर्खास्त, BJP ने काटा बवाल

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Hyderabad News: हैदराबाद के सईदबाद इलाके के एक स्कूल मैनेजमेंट ने क्लास 2 के स्टूडेंट्स को कथित तौर पर मजहबी होमवर्क देने से जुड़े विवाद के बाद एक टीचर की सर्विस खत्म कर दी है और उन्हें ग्रुप में भविष्य की नौकरी के लिए हमेशा के लिए ना-अहल डिक्लेयर्ड कर दिया है. यह कार्रवाई एक स्टूडेंट के माँ-बाप और मकामी BJP नेताओं की ओर से सईदबाद पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराने के बाद की गई. उन्होंने इल्जाम लगाया था कि टीचर ने ऐसे असाइनमेंट दिए थे, जो मजहबी थे.
15 जुलाई के एक ऑफिसियल टर्मिनेशन ऑर्डर में, स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि सईदाबाद ब्रांच में 'मदर टीचर' के तौर पर उनकी सर्विस 16 जुलाई से खत्म की जा रही है. प्रिंसिपल के साइन वाले ऑर्डर में लिखा था, "इसके अलावा आपको जानकारी दी जाती है कि आप 'सक्सेस ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस' में आने वाले वक्त में नौकरी के लिए दरख्वास्त करने के लिए हमेशा के लिए ना-अहल हैं." इस मुद्दे की वजह से बुधवार (15 जुलाई) को स्कूल परिसर के बाहर एहतेजाज हुआ, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैदराबाद पुलिस ने दखल दिया और एहतेजाज में शामिल कई BJP कारकुनों और संबंधित माँ-बाप को हिरासत में ले लिया.
पुलिस ने BJP कारकुनों को किया गिरफ्तार
इदारे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए मुजाहिरिनों ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ नारे लगाए. मुजाहिरिनों ने मांग की, "इस स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द करें! इसे बंद करें! प्रिंसिपल को गिरफ्तार करें! इसमें शामिल सभी टीचरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए." एहतेजाज के दौरान पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए BJP नेता अंडेला श्रीरामुलु यादव ने स्कूल में अपनाए जा रहे करिकुलम को लेकर इल्जाम लगाए. पुलिस ने यादव और दीगर BJP कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जो सईदाबाद में इदारे के बाहर एहतेजाज कर रहे थे. यह एहतेजाज तब हुआ जब इल्जाम सामने आए कि एक टीचर ने क्लास 2 के स्टूडेंट्स को मजहबी होमवर्क दिया था.
इस मामले के पीछे AIMIM के नेता हैं?
यादव ने कहा, "वे यहां कलमा कैसे पढ़ा सकते हैं? हमने जम्मू-कश्मीर में देखा कि कैसे लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, अगर वे कलमा नहीं पढ़ते थे. देखिए बच्चा कैसे बता रहा है कि स्कूल में क्या हुआ!" उन्होंने आगे दावा किया, "असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी (AIMIM नेता) इसके पीछे हैं. वे भाग्यनगर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं." इस बीच, पुलिस ने BJP नेता और वकील करुणा सागर को भी हिरासत में ले लिया, जो क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए मजहबी होमवर्क से जुड़े कथित मामले को लेकर स्कूल परिसर पहुंचे थे.
स्टूडेंट्स को कुरान पढ़ने के लिए मजबूर किया गया?
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए करुणा सागर ने कहा, "मैं यहां पुलिस से यह पूछने आया हूं कि अब तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई है. मेरी मांग है कि उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए जो मासूम स्टूडेंट्स को कुरान पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है." इस विवाद के बाद मुजाहिरिनों ने स्कूल मैनेजमेंट और इसमें कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ और कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने अभी तक इस मामले में आगे की जांच या कानूनी कार्रवाई के बारे में कोई तफसीली बयान जारी नहीं किया है.