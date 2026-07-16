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क्लास 2 के छात्रों को 'कलमा' पढ़ाने और मजहबी होमवर्क देने पर महिला टीचर बर्खास्त, BJP ने काटा बवाल

Hyderabad News: हैदराबाद के सईदाबाद स्थित एक स्कूल में क्लास 2 के स्टुडेंट्स को कथित तौर पर मजहबी होमवर्क दिए जाने के विवाद के बाद एक टीचर की नौकरी खत्म कर दी गई. मामले को लेकर संबंधित स्टूडेंट्स के गार्डियन्स और BJP नेताओं ने एहतेजाज किया. पुलिस ने मुजाहिरिनों को हिरासत में लिया, जबकि मामले की जांच जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 16, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:35 PM IST
क्लास 2 के छात्रों को 'कलमा' पढ़ाने और मजहबी होमवर्क देने पर महिला टीचर बर्खास्त, BJP ने काटा बवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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