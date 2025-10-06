Advertisement
Hyderabad: बियर से धोया मुंह और मस्जिद के सामने फेंकी बोतलें, पुलिस ने कर दिया इलाज!

Hyderabad News: हैदराबाद आरसीपुरम इलाके के बॉम्बे कॉलोनी स्थित मस्जिद-ए-नूरानी मस्जिद के सामने एक शख्स ने बियर की बोतलें फेंक दी. आरोप है कि शख्स ने मस्जिद के सामने चेहरा धोया और फिर बियर की बोतलें मस्जिद के सामने फेंक दीं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 06, 2025, 08:22 AM IST

Symbolic Image
Symbolic Image

Hyderabad News: हैदराबाद में एक शख्स को मस्जिद के बाहर बीयर की बोतलें फेंकने के आरोप में रविवार, 5 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल रिमांड) में भेज दिया गया. यह घटना शनिवार रात की है, जब आरसीपुरम इलाके के बॉम्बे कॉलोनी स्थित मस्जिद-ए-नूरानी के सामने स्थानीय दुर्गा देवी जुलूस निकल रहा था. इसी दौरान एक शख्स ने ऐसी हरकत कर दी.

नशे की हालत में नफरती हरकत

इस्लाम में शराब और दूसरे नशे के पदार्थों को हराम करार दिया गया है. यानी इनके पीने पर इंसान का भागीदार होता है. ऐसे में मस्जिद के सामने बोतलें फेंकना एक उकसाने वाला कदम मालूम होता है. लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अपनी राय रखी और पुलिस के एक्शन को सही ठहराया.

बियर से चेहरा धोया, और मस्जिद के सामने फेंकी बोतलें

आरोपी की पहचान देवा के रूप में हुई है, जो कथित रूप से नशे की हालत में था. स्थानीय शख्स के जरिए दर्ज शिकायत के मुताबिक, देवा ने जुलूस को बीच में रोक दिया, फिर बीयर से चेहरा धोया और बोतलें मस्जिद के दरवाज़े पर फेंक दीं.

आरोपी ने की सांप्रदायिक नारेबाज़ी

सियासत की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने इसके बाद उसने सांप्रदायिक नारेबाजी भी की, जिससे इलाके में घबराहट और तनाव का माहौल पैदा हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में लिया. पुलिस ने देवा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है.

इलाके में सिक्योरिटी फोर्स तैनात

उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192 के तहत गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव न बढ़े.

