Hyderabad: मदीना होटल के पास मंदिर में किसने रखा मांस का टुकड़ा, हुआ बड़ा खुलासा

Hyderabad: हैदराबाद के तप्पाचबूतरा के हनुमान मंदिर में हाल ही में मांस का टुकड़ा मिला था. जिसके बाद काफी बवाल हुआ था, इलाके का माहौल गर्म हो गया था. हिंदू संगठनों ने इलाके में जमकर प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से कई दिन तक दुकाने भी बंद रही थीं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक समुदाय के लोगों को टारगेट करने की मुहीम चल गई थी. अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और बताया है कि आखिर यह मीट का टुकड़ा मंदिर में किसने फेंका था.

पुलिस के मुताबिक मंदिर में मीट का टुकड़ा एक बिल्ली के जरिए लाया गया था. दरअसल, बुधवार, 11 फरवरी को सुबह 8:30 बजे, शहर पुलिस को जानकारी मिली कि तप्पाचबूतरा थाना इलाके के अंतर्गत नटराज नगर में मदीना होटल के पास संकटा विमोचन हनुमान मंदिर परिसर में भगवान शिव मंदिर के अंदर 250 ग्राम वजन का मांस का टुकड़ा मिला है.

जब मंदिर के पुजारी ने यह टुकड़ा देखा तो उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी. जैसे ही यह सूचना फैली, लोग मंदिर में इकट्ठा होने लगे और जल्द ही हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को उठाया. राइट विंग्स एक्टिविस्ट मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.

This press note from the Hyderabad police clarifies the incident of meat being found inside the a Temple at Ganga Bowli “X” Road, Natraj Nagar.

Key Points:

•The police were alerted at 8:20 AM about a piece of meat (~250 grams) found inside the temple premises.

