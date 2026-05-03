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Osmania University में "डेडलाइन मिस" का खेल खत्म; एक झटके में 80 पीएचडी एडमिशन रद्द

Osmania University Phd Admission Cancelled Issue: हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक फैसले से छात्रों के बीच अफरा तफरी मच गई. दरअसल, यूनिवर्सिटी ने तय समय में रिसर्च डिजाइन सेमिनार जमा न करने के आरोप में कई पीएचडी स्कॉलर्स का एडमिशन रद्द कर दिया है. हालांकि, इस फैसले का विरोध करते हुए छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर संगीन इल्जाम लगाया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 03, 2026, 08:03 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Osmania University News: हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी (OU) से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जिसने पीएचडी कर रहे कई रिसर्च स्कॉलर्स को बड़ा झटका दिया है. यूनिवर्सिटी ने नियमों का पालन न करने पर करीब 80 पीएचडी एडमिशन रद्द कर दिए हैं. यह आदेश उन छात्रों के लिए दिया गया है जिन्होंने तय समय सीमा के भीतर अपना "रिसर्च डिजाइन सेमिनार" (RDS) सबमिट नहीं किया.

बताया जा रहा है कि यह फैसला यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग कमेटी ने लिया है, जिसमें अलग-अलग फैकल्टी के डीन शामिल थे. यूनिवर्सिटी अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले की जानकारी संबंधित छात्रों को सर्कुलर जारी करके दे दी गई है.

क्या हैं यूनिवर्सिटी के नियम?
बताया गया कि ये सभी छात्र 2022–23 शैक्षणिक सत्र में अलग-अलग विभागों में पीएचडी प्रोग्राम में दाखिल हुए थे. यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक, पीएचडी करने वाले छात्रों को कुल तीन सेमिनार पूरे करने होते हैं. इनमें पहला सेमिनार RDS होता है, जिसे पीएचडी कोर्सवर्क एग्जाम के नतीजों के ऐलान होने के तीन महीने के भीतर पेश करना जरुरी होता है.

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यूनिवर्सिटी ने अप्रैल 2024 में कोर्सवर्क एग्जाम का आयोजन किया था, जिसके नतीजे का ऐलान अगस्त 2024 में किया गया था. इसके बाद बैकलॉग छात्रों के लिए जून 2025 में दोबारा एग्जाम कराया गया और इसके नतीजे सितंबर 2025 में आए. अधिकारियों के मुताबिक, कई छात्रों ने तय समय के भीतर RDS पूरा नहीं किया, जबकि उन्हें कई बार याद भी दिलाया गया था.

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दी सफाई?
उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस फैसले के बाद अफरा तफरी मच गई है. यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर कुमार मोलुगाराम ने बताया कि RDS से जुड़ी लंबित प्रक्रिया की जानकारी छात्रों तक डीन और अन्य माध्यमों से पहुंचाई गई थी. उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ने पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद ही एडमिशन रद्द करने का फैसला लिया है.

छात्रों का यूनिवर्सिटी प्रशासन पर संगीन इल्जाम
हालांकि, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि "रिसर्च मेथडोलॉजी क्लासेस और प्री-पीएचडी एग्जाम्स में देरी" हुई, जिससे पूरा शेड्यूल प्रभावित हुआ. इसके अलावा अलग-अलग विभागों में RDS से जुड़ी जानकारी और निर्देश भी एक जैसे नहीं थे, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रही.

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस बीच यूनिवर्सिटी जल्द ही नए पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है. सबसे पहले "कैटेगरी-I" यानी JRF उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया शुरू होगी, इसके बाद "कैटेगरी-II" यानी NET/TG SET के आवेदकों को मौका दिया जाएगा.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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