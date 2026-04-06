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Hyderabad में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, आरोपी साहिल अकबर

Hyderabad News: हैदराबाद में GHMC के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कुछ युवकों ने GHMC अधिकारियों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्कामुक्की की. इस घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:30 AM IST

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Hyderabad में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, आरोपी साहिल अकबर

Hyderabad News: हैदराबाद के लाड बाज़ार से पुरानापुल तक अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस के साथ धक्कामुक्की करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला सामने आया. हुसैनियालम पुलिस ने इस हिंसक झड़प में शामिल आरोपियों में एक युवक साहिल अकबर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी साहिल अकबर ने इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है. 

हैदराबाद के चेयरमैन ज़ोन के DCP, खरे किरण प्रभाकर ने एक बयान में कहा कि 4 अप्रैल को हुई इस घटना में सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डालना और ड्यूटी पर मौजूद GHMC अधिकारियों की सुरक्षा कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल पर शारीरिक हमला करना शामिल था.

4 अप्रैल को सुबह लगभग 10:15 बजे, GHMC के अधिकारी, चारमीनार डिवीजन के पुलिसकर्मियों की मदद से लाड बाज़ार से पुरानापुल तक अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक आधिकारिक अभियान चला रहे थे. मुर्गी चौक पर आरोपी साहिल अकबर ने गौस (पूर्व पार्षद) और रहमत बेग (MLC) के साथ मिलकर अपने कई साथियों के साथ एक भीड़ बना ली. इस समूह ने जानबूझकर अधिकारियों के काम में रुकावट डाली और उनके साथ आक्रामक तथा डराने-धमकाने वाला व्यवहार किया. इस हंगामे के दौरान, साहिल अकबर ने पुलिस कांस्टेबल धीरज तिवारी के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया. आरोपी ने कथित तौर पर कांस्टेबल को पकड़कर उसे ज़ोर से धक्का दिया. 

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DCP प्रभाकर ने बताया कि आरोपी ने ड्यूटी पर मौजूद सरकारी कर्मचारियों की गरिमा को ठेस पहुँचाने के लिए उनके साथ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया. पीड़ित कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर हुसैनियालम पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 102/2026 दर्ज की गई. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डालने और सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुँचाने से संबंधित धाराएँ शामिल हैं.

विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, हुसैनियालम पुलिस ने रविवार (5 अप्रैल) को मुर्गी चौक के पास साहिल अकबर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान, आरोपी ने इस अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. उसे न्यायिक रिमांड के लिए नामपल्ली स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है.

हैदराबाद शहर पुलिस ने जनता को चेतावनी दी है कि वे अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करते समय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा का सहारा न लें. बयान में आगे कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की हमले की सूचना मिलती है, तो कानून के मुताबिक हिंसा या सरकारी काम में रुकावट डालने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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