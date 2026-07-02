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मटन में बीफ़ की मिलावट; हैदराबाद में छापेमारी के दौरान दो आरोपी गिरफ्तार

Hyderabad Mutton Beef Adulteration Case: हैदराबाद पुलिस ने मटन की जगह कथित तौर पर बीफ़ सप्लाई करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 50 किलो संदिग्ध मांस ज़ब्त किया गया। इससे पहले भी खाद्य मिलावट के खिलाफ छापेमारी में बड़ी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री, तेल और प्रतिबंधित रंग बरामद किए गए थे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 02, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:36 AM IST
मटन में बीफ़ की मिलावट; हैदराबाद में छापेमारी के दौरान दो आरोपी गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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