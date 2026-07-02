/मटन में बीफ़ की मिलावट; हैदराबाद में छापेमारी के दौरान दो आरोपी गिरफ्तार

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Hyderabad Mutton Beef Adulteration Case: हैदराबाद पुलिस की क्राइम टीम ने शहर के कई होटलों में मटन की जगह बीफ़ सप्लाई करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. हैदराबाद पुलिस ने बताया कि भरोसेमंद जानकारी मिलने पर सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) और H-FAST ने मंगलवार (1 जुलाई) को संदिग्धों को रोका. इस ऑपरेशन के दौरान अफसरों ने लगभग 50 किलोग्राम (KG) मांस ज़ब्त किया, जिसमें कथित तौर पर बीफ़ मिला हुआ था. पकड़े जाने के बाद, CCS टीम ने दोनों संदिग्धों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हबीब नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया.
दोनों मुल्जिमों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कथित सप्लाई नेटवर्क के दायरे का पता लगाने और इसमें शामिल सभी इदारों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है. हैदराबाद पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई खास खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी और मामले की आगे की जांच जारी है. इससे पहले, 19 जून को खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, हैदराबाद पुलिस की H-FAST (हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम) ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ मिलकर चारमीनार इलाके में हुसैनियालम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चल रहे एक अवैध फास्ट फूड गोदाम पर अचानक छापा मारा और 110 किलो मिलावटी स्टॉक ज़ब्त किया.
भरोसेमंद जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने पंच मोहल्ला के 'न्यू लाड बाज़ार' में स्थित 'अल अकबर फास्ट फूड एंड गोदाम' के परिसर का निरीक्षण किया. अफसरों ने पाया कि खाने के सामान बहुत ही गंदे और असुरक्षित स्थितियों में तैयार और स्टोर किए जा रहे थे, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा था. अफसरों के मुताबिक यह यूनिट भारतीय फूड सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी (FSSAI) से लाजमी लाइसेंस के बिना चल रही थी और इसमें MSK लायन ग्रीन और रास्पबेरी रेड जैसे प्रतिबंधित आर्टिफिशियल खाद्य रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था.
आर्टिफिशियल रासायनिक फूड कलर के कई पैकेट ज़ब्त किए गए
निरीक्षण में बासी खाना पकाने के तेल का दोबारा इस्तेमाल, पानी की क्वालिटी के सर्टिफिकेशन का अभाव, कीट कंट्रोल उपायों की कमी और साइट पर बेहद अस्वच्छ स्थितियां भी पाई गईं. छापेमारी के दौरान, अफसरों ने लगभग 110 किलो तैयार फ्राइड चिकन, खुले खाना पकाने के तेल के छह टिन (प्रत्येक 15 लीटर) और आर्टिफिशियल रासायनिक फूड कलर के कई पैकेट ज़ब्त किए. गैरकानूनी गतिविधियों को चलाने के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया.