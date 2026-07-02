/मटन में बीफ़ की मिलावट; हैदराबाद में छापेमारी के दौरान दो आरोपी गिरफ्तार

दोनों मुल्जिमों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कथित सप्लाई नेटवर्क के दायरे का पता लगाने और इसमें शामिल सभी इदारों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है. हैदराबाद पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई खास खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी और मामले की आगे की जांच जारी है. इससे पहले, 19 जून को खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, हैदराबाद पुलिस की H-FAST (हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम) ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ मिलकर चारमीनार इलाके में हुसैनियालम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चल रहे एक अवैध फास्ट फूड गोदाम पर अचानक छापा मारा और 110 किलो मिलावटी स्टॉक ज़ब्त किया.